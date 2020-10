Senekal-gebeure is gevolg van frustrasies en stryd teen misdaad

This post is also available in: English

Die gebeure in Senekal op 6 Oktober 2020, is die gevolg van frustrasies en die letterlike oorkook van emosies van boere en die breë gemeenskap se stryd teen misdaad wat soos ‘n kanker onder die landbousektor en breë gemeenskap vreet.

Boere, werknemers, vroue en kinders word blootgestel aan daaglikse brutale moorde en ernstige geweldsmisdade wat plaasaanvalle insluit, terwyl die algemene persepsie bestaan dat die regering hom eerder ophou met politieke ideologieë as om na die welstand van die land se bevolking om te sien en kosvoorsieners as ‘n prioriteit te ag.

Die situasie is besig om breekpunt te bereik en die regering sal daadwerklik iets omtrent die misdaadsituasie in gemeenskappe en veral in die landelike gebiede moet doen. Vir te lank is die landbousektor en die gemeenskappe gepaai met allerhande verskonings en ontkennings van die slagting wat ook onder swart gemeenskappe plaasvind en dit blyk of die damwal besig is om mee te gee. Dit ten spyte van vele waarskuwings oor die erns van die situasie vanaf Vrystaat Landbou (VL) asook ander landbou- en burgerregte organisasies.

Opgehoopte frustrasies lei daartoe dat sekere mense reg in eie hande neem en ’n soort vigilante optrede na vore kom, soos wat vandag in Senekal plaasgevind het.

Vrystaat Landbou ondersteun alle pogings om die veiligheid van ons boere, werknemers en beide se families te verbeter en sal voortgaan om pogings en inisiatiewe wat dit ten doel het uit te brei en deur te sien in ’n handevat poging met ander rolspelers wat dieselfde doelstellings nastreef.

Statistieke wat betref plaasaanvalle en –moorde, toon dat Paul Roux oor die afgelope vier finansiële jare, drie voorvalle en Senekal een gehad het waar boere en werknemers slagoffers was. ‘n Totaal van 227 voorvalle is vir die tydperk in die provinsie aangeteken.

Wat betref veediefstal, toon statistieke vir die 2019/2020 periode in vergelyking met die vorige finansiële jaar ’n styging van 16,3% in Senekal en in Paul Roux ‘n styging van 56,4%.

VL doen weer ‘n ernstige beroep op die regering en die polisie om landelike gebiede as prioriteit te beskou in dienslewering, veral ten opsigte van hoër sigbaarheid, ondersoek van misdaad ten opsigte van veral veediefstal, asook die nodige intelligensie-strukture, ten einde veiliger en volhoubare gemeenskappe daar te stel.

Bron: Vrystaat Landbou