Scania is al die pad saam met jou: Vernuwe en bestuur jou vragmotorvloot maklik

This post is also available in: English

Baie vervoeroperateurs is huiwerig om nuwe trokke te koop as gevolg van die onseker sake-omgewing. Gelukkig kan boere en vervoeroperateurs in die landbou-omgewing seker wees dat Scania Suid-Afrika altyd buigsame planne maak om uitdagings die hoof te bied.

“Dit is in dié tyd dat die verbeterde doeltreffendheid van ons New Generationtrokmodelle sorg vir lewensbelangrike kostebesparing,” sê Mark Erasmus, hoofbestuurder: Verkope.

“Met verbeterde aërodinamika, nuwe kragbronkonsepte en intelligente steunstelsels, soos eco-roll en active prediction maak die nuwe geslag Scania’s korte mette van brandstofbesparing,” sê Mark.

Aansluitbaarheid (connectivity) is ook ’n waardevolle instrument om koste te besnoei. “Ons gekoppelde dienste voorsien alles – van Scania se vlootbestuurstelsel tot ons afstandsbeheerde diagnostiese diens en opleiding vir bestuurders. Ons stelsels is uniek ten opsigte van gebruiksgemak en word gevolglik meer dikwels gebruik. Dit help ons ook om ons gebruikers te verstaan en te help om oor die langtermyn koste te bespaar,” verduidelik Mark.

Gekoppelde tegnologie word gebruik om ’n totale vloot te bestuur, wat lei tot maksimum bedryfstyd en produktiwiteit. Scania stel ook nuwe standaarde ten opsigte van onderhoudsplanne deur gebruik te maak van operasionele faktore en voertuigspesifikasies om voortdurend ’n opgedateerde en buigsame onderhoudsplan aan te bied om staantyd te minimaliseer.

“Faktore soos topografie, brandstofgehalte en stopry-frekwensie beïnvloed die onderhoud wat nodig is,” sê Mark.

Deur die verskillende modules in die onderhoudsplan voortdurend te optimiseer, soos lugfilters en ratkaste, maak Scania seker dat staantyd beplan word en net gebeur wanneer dit noodsaaklik is.

Tydsberekening en diensinhoud word vir elke spesifieke geval bereken gegrond op faktore soos die koste van onderdele en arbeid. Selfs wanneer dinge nie volgens plan verloop nie, voorsien Scania sy operateurs van ’n volledige steunstelsel wat ontwerp is om staantyd te beperk en om ’n voertuig op die pad te hou.

Scania Assistance is ’n noodsaaklike steundiens wat 24/7/365 beskikbaar is. “Ons begryp dat elkeen van jou trokke vir jou moet werk om te verseker dat jy wins kan maak,” sê Mark. “Alles rondom ons naverkopediens is presies beplan om teen ’n minimum koste daaraan te voldoen.”

Om hierdie kostedoeltreffendheid beskikbaar te maak vir ondernemings wat kan baat vind by kostebesparing, maar wat nie kans sien vir groot kapitaaluitgawes in moeilike tye soos tans nie, het Scania Suid-Afrika nogmaals besin oor optimale finansieringsbeweeglikheid.

“Ons verstaan ons rol as voorsieners van toerusting en die waardeketting wat ons moet kan bied om ons toerusting toepaslik te hou te midde van ’n taai ekonomie,” verduidelik Nomonde Kweyi, bemarkingsdirekteur van Scania Suid-Afrika.

“Om dit te kan doen, het ons finansiële planne ontwerp wat die bedryfstandaard ver vooruit is en wat kliënte in staat stel om ons wêreldklastegnologie en -prestasie te benut, gerugsteun deur ons uitgebreide waarborg- en dekkingsplan, en om tegelyk voordeel te trek uit ons finansieel buigsame terugbetaalskemas.”

Scania se nuwe allesinsluitende maandelikse paaiement omvat onderhoud, herstelwerk, versekering en ekstras, met die opsie om op te gradeer of om ná 36 maande te koop. “Dit bied aan operateurs ’n bondelaanbod wat die noodsaaklike items dek teen ’n onoortrefbare maandpaaiement,” verduidelik Nomonde. “Dit gaan vir Scania daaroor om sy kliënte te onderskraag.”

“Om ondernemings lewensvatbaar te hou, moet ons seker maak dat hulle toegang het tot die jongste tegnologie, beste prestasie en die mees kostedoeltreffende naverkoopdiens. Om hulle egter binne daardie waardeketting te kon kry, moes ons bekostigbaarheid vooropstel,” sê Nomonde.

“Scania Suid-Afrika is gereed om die rol te speel as die spil wat verseker dat sake-ondernemings die beste gehalte toerusting en steun het om met vertroue te herstel en floreer, nie net oor die korttermyn nie, maar ook in die jare wat voorlê.”

Vir meer inligting oor Scania New Generation-trokke en finansiële aanbiedinge, kontak jou naaste Scania-handelaar of besoek https://www.Scania.com/za/en.