Scania doen meer vir kliënte: Nuwe werkswinkel en rusplek op die Noord-Suid roete

Scania loop voor waar ander probeer volg. Oor die afgelope 128 jaar het dié maatskappy al die wenresep vervolmaak. Een van die hoekstene van Scania is die kliëntediens waarop hulle baie trots is. Dit het as die hoofmotivering gedien om die nuwe Scania-werkswinkel in Klerksdorp op te rig. Klerksdorp is op een van die hoofroetes wat van Noord na suid deur die land loop.

Scania se streeksbestuurder, Morné Botha, verduidelik dat die nuwe werkswinkel nie net net aan Scania-kliënte in die omgewing diens lewer nie, maar ook aan dié wat deur die dorp ry.

“Klerksdorp is strategies geleë op een van die hoofroetes wat deur vragmotors gebruik word om die noorde en suide van die land te verbind. Ons het die behoefte raakgesien aan ՚n plek waar ons kliënte nie net kan stop om die vragmotors te versien nie, maar ook om die bestuurders ՚n ruskans te gee,” verduidelik Morné.

Die werkswinkel is ten volle toegerus om enige probleem aan ՚n Scania-vragmotor woerts-warts te herstel sodat die wiele gou weer kan rol. Die werkswinkel kan tot ses vragmotors gelyktydig versien en het ՚n goeie voorraad onderdele in die pakhuis beskikbaar.

Die Scania-werkswinkel in Klerksdorp is ten volle toegerus om ses Scania-vragmotors op ՚n slag te versien.

Terwyl gekwalifiseerde wertuigkundiges na die vragmotor omsien, bied Scania Klerksdorp se rushalte die bestuurders ՚n kans om hulle eie batterye te herlaai. Die bestuurdergeriewe sluit slaapplek, ՚n kantien en badkamers met wasgeriewe in. Dit verseker dat die bestuurders goed kan uitrus om hulle eie veiligheid en ook dié van die ander padgebruikers te verseker wanneer hulle weer in die pad val. Die Scania-werkswinkel is op dieselfde perseel as River North Carriers geleë, en hulle verhouding dien as bewys van Scania se kliëntediens. Flip de Bruyn, eienaar van River North Carriers, het al vanaf 2003 ՚n sakeverhouding met Scania.

“Toe ek vier jaar gelede ՚n dienspunt nader aan my nodig gehad het, het Scania twee van hulle werktuigkundiges op my perseel aangestel,” verduidelik Flip.

Die simbiose tussen Scania en River North Carriers dien as ՚n uitstekende voorbeeld van Scania se toewyding tot hulle kliënte. Die bouwerk aan die nuwe sentrum het op 13 Mei 2019 begin en teen 21 November vanjaar was hulle gereed om die eerste kliënte te ontvang.

Christopher Magson, Max Kruger, Morné Botha, Flip de Bruyn (eienaar van River North Carriers), Gary Boucher, Deon Koegelenberg, en Leon Kriel. Die Scania-span was baie opgewonde oor die bekendstelling van die nuwe werkswinkel in Klerksdorp.

Die dag van die bekendstelling is oorheers deur ՚n opgewonde atmosfeer oor die nuwe werkswinkel. Sowat 50 gaste het die nuwe werkswinkel kom bekyk. Hulle was baie beïndruk met die eersteklas diens wat die sentrum bied. Die werkswinkel bied ՚n oplossing vir Scania-kliënte in die omgewing, wat dorpe soos Bothaville, Wesselsbron, Lichtenburg en Vryburg insluit. Voorheen was die naaste Scania-werkswinkel in Bloemfontein. Scania-werktuigkundiges en -onderdele is nou baie makliker bekombaar vir die plaaslike mark. Die landbougemeenskap in die omgewingvan Klerksdorp en Potchefstroom sal nou ook hulle vragmotors gouer weer aan die werk kan kry, belowe Morné.

Morné het Scania se kliënte bedank vir hulle lojaliteit oor die jare en het gesê dat hierdie werkswinkel nie moontlik sou wees sonder hulle nie. “Ons het hierdie fasiliteit gebou vir die gerief van ons kliënte,” sê Morné.

Kontak Scania by 011-661-9600, Gary Boucher by 063-693-7719 of Christopher Magson by 072-122-5705. Besoek gerus ook www.scania.co.za.