“SA’s Texas Beef Bull Sale” – Weereens ‘n sukses

Die tweede “SA’s Texas Beef bull sale” wat gehou was op Donderdag, 6 Mei 2021 by Vryburg Skougronde, was ‘n sukses, en telers kan tevrede wees met die goeie pryse behaal.

Die duurste Charolaisbul, lot 7 – BB180001, van Dewald v/d Merwe van Biesiesvlei Bdy, Lichtenburg, verkoop vir R140 000 aan Ruan Bisschoff (Ju-Bisssh-Ru Charolais) van Vryburg.

Die duurste Simmentalerbul, Lot 11 – CCE1761, van Danie Erasmus (Vera Simmentalers), Delareyville, verkoop vir R 75 000 aan Johan Rosseau (Rosseau Bdy) ook van Delareyville.

Die duurste Brahmanbul, Lot 9 – LOT 183, van Danie Haasbroek (Loato Brahmane) verkoop vir R90 000 aan Charlie Apostolellis (Charmakor Farming) van Vryburg.

Die gemiddeld van die bulle op die veiling was as volg:

Charolais – R 77 142

Brahmane – R 54 545

Simmentalers – R 51 666

Noordkaap Lewendehawe Vryburg wens die “SA’s Texas beef bull”-groep hartlik geluk met die goeie gehalte diere wat aangebied is en hul tweede suksesvolle veiling. Theuns Visser was die afslaer.