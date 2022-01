Santa Gertrudis Veilingskalender 2022

This post is also available in: English

DATUM VEILING PLEK KONTAKPERSOON KONTAKNR E-POS 06-Apr-22 Locklore Aanteelveiling Pamfontein-Schweizer Reneke Noordwes Koos Lock 0825789758 koos@locklore.co.za 16-Aug-22 Santarust veiling Borneo, Delareyville Juan Freeman 0845494432 juan.freeman1@gmail.com 25-Aug-22 Louwrens & Williams veiling Leeupan, Leandra Koos Louwrens, Amy Williams 082 555 5774;083 627 0978 mannat@mweb.co.za;williams@soft.co.za 30 Aug 22 3 in 1 Santa veiling Regina, Kroonstad Herman Kleynhans 0824513800 kvs@gcs.co.za 01 Sep 2022 X-clusive veiling Circle-C, Excelsior Pip Hobson 083 400 0521 pinekloof@gmail.com 08-Sep-22 Santa Summer Sale Be Human Bloemfontein Timmy Robertson 079 493 0115 dolene@desley.co.za 15-Sep-22 Santa Select veiling Joubertsrus, Sannieshof Carl Annadale 0825693287 ssjanna@vodamail.co.za