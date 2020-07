This post is also available in: English

Die onderskeie Direksies van GWK en VKB het die groen lig gegee vir samesprekinge om ‘n vennootskap en sinergieë tussen dié twee Suid-Afrikaanse landboumaatskappye te ondersoek.

Aandeelhouers en personeel van die maatskappye is vandag ingelig oor die aanvang van dié gesprekke wat daarop gefokus sal wees om die beste moontlike waarde vir GWK en VKB se belanghebbers, spesifiek hul aandeelhouers en produsente-kliënte, te ontsluit.

Bron: GWK en VKB