Sagtevrugtebedryf droogte-aksie

Hortgro, die sagtevrugtebedryfsorganisasie, moniteer reeds vir ‘n geruime tyd die situasie van produsente en landbouwerkers wat deur die langdurige droogte geraak word.

Veral steenvrugprodusente in die Klein Karoo vanaf Montagu, Barrydale, Ladismith, Calitzdorp tot by Prins Albert kry veral baie swaar, met sommige wat reeds hul plase verloor het. Honderde plaaswerkers sit ook sonder inkomste en werk.

Hortgro, die Inmaakvrugteprodusentevereniging (IVP), Agri Wes-Kaap, Agri SA en Wine TU het hulpbronne saamgevoeg om Klein Karoo produsente finansieel by te staan om sodoende deur die produksieseisoen te kom. Fondse is ook beskikbaar gestel vir die beheer van gewasbeskerming in die streek.

Op ’n humanitêre vlak het Hortgro onlangs ‘n ‘veerkragtigheidswerkswinkel’ vir produsente en plaaswerkers in Ladismith gehou om hulle geestelik met hanteringstrategieë te bemagtig. Fondse is ook beskikbaar gestel om sowat ’n duisend kospakkies nog voor Kersfees aan die betrokke plaaswerkers in die streek te versprei.

Ons doen ‘n beroep op produsente en belanghebbendes in ander dele van die land wat finansieel of op enige ander manier wil help met die droogte-ondersteuningsprogram, om Hortgro se groepsbedryfsbestuurder, Mariette Kotze (Mariette@hortgro.co.za) te kontak.