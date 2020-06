Saai verteenwoordig familieboere in sigaretverbodsaak

This post is also available in: English

Saai, ’n organisasie wat die belange van familieboerderye verteenwoordig, verskyn op 5 en 6 Augustus 2020 namens boere en plaaswerkers in die Wes-Kaapse Hooggeregshof om die regering se regulasies op die verbod op wettige tabakverkope ongrondwetlik en ongeldig te laat verklaar.

Die saak sal aangehoor word saam met nege ander aansoekers, gelei deur British American Tobacco South Africa (BATSA) as die grootste vervaardiger van tabakprodukte in Suid-Afrika.

Die eienaardige verbod op tabakhandel in Suid-Afrika as deel van die nasionale strategie “om COVID-19 te bestry” het honderde tabakboere en vele ander plaaswerkers in krisis gedompel. “Dit het verkoopsgeleenthede vernietig, asook inkomstestrome, werksgeleenthede en broodwinning in die primêre produksiesektor,” sê dr. Theo de Jager, Saai se direksievoorsitter.

“Daar is reeds ’n klomp geld bestee aan insetkoste en infrastruktuur, asook aan salarisse vir plaaswerkers. Dié kostes kan slegs teruggewin word as boere in staat is om voordeel te trek uit die opbrengs van hul tabakoeste. Die verbod op tabakprodukte beperk nie net die kans dat boere in die volgende seisoen kan plant nie, maar plaas ook ’n ernstige finansiële druk op hulle omdat die meeste boere verdere finansiering gaan benodig om hul bedrywighede te kan volhou,” sê Francois Rossouw, uitvoerende hoof van Saai.

Bron: Saai