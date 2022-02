SA sybokhaar skitter op internasionale mark

deur Tisha Steyn

Die sybokhaarbedryf in Suid-Afrika is goed op dreef en gemeet aan verlede jaar se syfers, kan nog beter pryse vanjaar verwag word. Dit ten spyte van die uitgerekte droogte en die Covid-19-pandemie.

“Sybokboerdery is in ՚n opwaartse kurwe en 2021 was die beste nog in terme van sybokhaarpryse,” sê Sanmarie Vermaak, hoofbestuurder van die produsenteliggaam, SA Sybokhaarkwekersvereniging (SAMGA).

“Rekordpryse is deur die jaar behaal en die gemiddelde prys vir die 2021-winterseisoen wat van Julie tot Desember duur, was 65% hoër as vir die vorige winterseisoen. Die laaste veiling vir 2021-winterseisoen is op 7 Desember in Port Elizabeth gehou. Aankopers het sterk meegeding en 99% van die 82 121 kg op aanbod is van die hand gesit. Die pryse was oor die algemeen 2% hoër (1% dollar-gewys) as die vorige veiling en die mark het op ՚n gemiddelde prys van R403,17 per kilogram gesluit. Die hoogste prys van R750 /kg is vir superstyl-kleinbokkiehaar van 24 mikron betaal. Twee sybokramme het ook die prys van R51 000 op ՚n onlangse veiling behaal.

Die gemiddeld vir 80 sybokramme op die veiling was R16 580, wat ՚n rekordprys is. Die verkopers was Jordi van Hasselt van Angora Stud, Prins Albert, en Neil Quale van Hobson Pastoral Angora Stud, Caledon; en die kopers respektiewelik Richard Hobson van Jackson Angora Stud, Pearston, en Gary Hobson van Thornpark Angora Stud, Steylerville.

Goeie voeding verseker goeie produksie. (Foto: Tisha Steyn)

Wêreldklas-gehalte

Die bale sybokhaar word tydens gereelde veilings by OVK en House of Fibre in Port Elizabeth aan verskeie internasionale kopers aangebied. Tussen 80 en 99% van Suid-Afrika se sybokhaar word deur buitelandse kopers soos onder andere Samil, Stucken & Kie en Suedwolle opgeraap. Die vesel word verwerk tot kledingstowwe van besonder hoë gehalte wat wêreldwyd in modehuise gesog is. 80% van bokhaar word plaaslik verwerk tot gare en semiverwerkte sybokhaar. Volgens Sanmarie het kopers op die Desember-veiling opnuut voorkeur gegee aan sybokhaar wat aan internasionale standaarde voldoen.

Sybokhaar SA, ՚n nie-winsgewende organisasie wat sybokhaar bemark, het in Maart 2020 die “Responsible Mohair Standard” (RMS) vrygestel en meer as 65% van die sybokhaar wat in SuidAfrika gekweek word, voldoen daaraan. Hoewel Sybokhaar SA reeds sedert 2009 sy eie volhoubaarheidsriglyne het, het die organisasie in samewerking met die internasionale rolspelers ՚n bedryfsmanifes in ooreenstemming met internasionale standaarde saamgestel.

Met die RMS onderneem lede van die bedryf om sybokhaar volhoubaar en met verantwoordelikheid te kweek. Dit behels deursigtigheid en ՚n etiese benadering dwarsdeur die waardeketting ten opsigte van bedryfstoestande op die plaas en die welsyn van die werkers en die diere.

Die sybokke vreet gulsig aan die voer wat vir hulle uitgegooi is. (Foto:

Tisha Steyn)

Sukses berus op betrokkenheid

Weeber Truter is ՚n suksesvolle kommersiële sybokhaarkweker op die plaas Trutersdal naby Herold in die Klein-Karoo. “Daar is ՚n verskil tussen ՚n sybokboer en ՚n sybokhaarkweker,” verduidelik Weeber. “՚n Sybokhaarkweker doen moeite om te sorg dat die sybokke die beste behandeling kry om die beste vesel moontlik te lewer. ՚n Sybok se hare groei elke dag en omdat jy elke ses maande skeer en ՚n inkomste verdien, kan ՚n mens bekostig om te voer indien dit nodig is.”

Trutersdal beslaan 1 800 ha en bestaan uit droëlande. Die kampe se grootte en ligging word deur die natuurlike kontoere bepaal. Afdakke en krale in die kampe maak in ooreenstemming met internasionale standaarde voorsiening vir skuiling teen erge hitte, koue en nat toestande. Weeber sien al sy bokke twee maal per dag. Soggens halfsewe begin hy en sy werkers die bokke voer: mielies, ruvoer en byvoeding.

Die bokke, wat snags in ՚n kraal slaap, word dan ook sorgvuldig deurgegaan vir enige probleme. Vyfuur smiddae ry hy weer al die kampe na om te seker te maak die bokke is versorg. “Hulle kom self teen drie-uur kraal toe wanneer hulle dik gevreet is, en ons maak net seker dat hulle almal veilig in die kraal is.” Die krale en jakkalswerende heining rondom die kampe hou jakkalse en rooikatte uit. “Diefstal van sybokhaar kom voor, daarom hou ek alles agter slot en grendel.”

Die twee sybokhaarramme het ՚n rekordprys van R51 000 elk behaal tydens ՚n veiling in Januarie 2022. Van links, Gary Hobson (koper) Roche Jongkind (House of Fibre), Neil Quale (verkoper), Richard Hobson (koper), Jordi van Hasselt (verkoper), Cassie Carstens (House of Fibre) en Jakkie Nel (afslaer). (Foto: Sybokhaar SA)

Getalle

Weeber het gewoonlik tussen 5 000 en 6 000 sybokke. Weens die droogte moes hy die getalle verminder om net ՚n kernkudde oor te hou. Tans het hy 3 800 sybokke van verskillende ouderdomme. Die sybokke word vir bestuursdoeleindes op grond van ouderdom in vyf groepe verdeel.

By ouer bokke word die ouderdom aan die aantal tande gemeet:

• Kleinbokkies: tot 1 jaar oud

• Jongbokkies: tot 2 jaar oud

• Viertand: tot 3 jaar oud

• Sestand: tot 4 jaar oud

• Volbek of agttand: tot 5 jaar oud; ouer ooie se tande is geslyt

Skeer

Weeber maak gebruik van BKB se skeerspanne wat sy grootbokke in Februarie en Augustus, en kleinbokkies en jongbokke in April en Oktober skeer. Hy lewer elke ses maande ՚n volledige skeersel wat van kleinbokkiehaar tot grootbokhaar insluit. Die ideale lengte is 125 mm. Kleinbokkiehaar het ՚n fyn tekstuur van 24 mikron, is sag en het ՚n natuurlike glans. Grootbokhaar het ՚n growwer tekstuur van 36 mikron. Die skeergemiddeld is 1,6 kg per skeersel.

Kleinbokkies lewer ՚n gemiddelde skeersel van sowat 900 g/skeersel, jongbokke lewer 1,4 kg/skeersel, en grootbokke lewer 1,8 kg/skeersel. Die prys van sybokhaar word bepaal deur die gehalte, wat gemeet word aan die fynheid (mikron) en lengte van die haar, die styl (draai van die stringetjie) en die karakter (die karteling), wat die elastisiteit bepaal. Die prys per kilogram word bepaal deur die skeersamestelling, al word die skeersels afsonderlik gebaal. Volgens Weeber word daarna gestreef dat die haar op die bok se bors, maag en boude eenvormig moet wees.

Produksie

Produksie hang af van reënvalsyfers wat die gehalte van weiding bepaal. As dit goed gereën het, word die ooie vir die eerste keer in hulle tweede jaar gedek wanneer hulle meer as 32 kg weeg. Ses weke voor paring en weer voor lam word kry die ooie ekstra vitamienaanvullings. Paring word gesinkroniseer sodat al die ooie binne ses weke lam. Hulle is sowat vyf maande dragtig en wanneer hulle gereed is om vroeg September te begin lam, word hulle in groepe van 80 tot 100 na kampe van 2 tot 3 ha naby die huis verskuif.

Hulle lam onder toesig. Die ooie en die lammers word net na geboorte met dieselfde nommer gemerk. Jong lammers moet binne agt uur na geboorte biesmelk kry. Lammers van ooie wat nie genoeg melk het nie, word by ooie geplaas wie se lammers doodgebore is of geaborteer het. Dieselfde geld vir tweelinge waarvan die ma nie genoeg melk vir albei lammers het nie.

՚n Swak bokkie word saam met die ooi in ՚n lamhok geplaas. As dit koud is, word verwarmers of infrarooi lampe gebruik om hulle warm te hou. Geen hanslammers word grootgemaak nie. Die gemiddelde lampersentasie oor ՚n tydperk van vier tot vyf jaar is 97% tot 98%, en die speenpersentasie is sowat 94%, maar tydens die droogte was die persentasies laer.

Weeber koop ramme wat daaraan gewoond is om in die veld te wei by veldramveilings. Tagtig persent van hierdie ramme kom van Graaff-Reinet, Willowmore en Jansenvillle in die Oos-Kaap.

“՚n Goeie ram maak beslis ՚n verskil aan die gehalte van die sybokhaar,” sê Weeber. “Wanneer ek ՚n ram uitsoek, kyk ek na sy geskiedenis en genetika, teelvermoë, bouvorm en die haar se fynheid en lengte.”

Gesondheid

Die gesondheid van die kudde is van die grootste belang. Hulle word elke oggend deurgegaan om seker te maak almal is gesond. Inwendige parasiete word volgens ՚n vyfpunt-ondersoekmetode geïdentifiseer. Daar word gekyk na die toestand van die slymvlies van die oë en bek, die teenwoordigheid van kwakkeel en diarree, en die algemene kondisie. Die lammers word almal vanaf ses weke en weer voor paartyd teen linten melkwurm gedoseer. Daarna word elke drie weke teen lint- en rondewurm gedoseer en teen bloednier en pasteurella gespuit. Hulle word gedip teen uitwendige parasiete soos bosluise, wat verlamming veroorsaak, rooiluis wat die vesel vreet, en bloedsuiende blouluise. Hulle word ook uitwendig behandel waar die son kanker op die vel veroorsaak het.

Voeding

Afhangende van die reën, plant Weeber gewoonlik 500 tot 1 000 ha hawer, gars en koring as voer. Tydens die droogte het hy water in twee tenks op ՚n sleepwa van ՚n boorgat af na die krippe in die kampe toe aangery. Wanneer dit reën, is daar genoeg veldwater, wat in gronddamme opgeberg word. Toe daar skaars veld- of aangeplante weiding was, het hy sy 4 000 sybokke elke dag 600 kg gevoer. Volvoer het bestaan uit lusern en mielies wat hy ten duurste aangekoop het. Verskeie instansies het gehelp om voer te verskaf.

“Daar was droogtehulp van ander boere en georganiseerde landbou, die Sybokhaartrust, SAMGA, kopers, Gift of the Givers, Burre Burger en persoonlike vriende. Ons as sybokhaarprodusente sê vir almal dankie.” Buiten volvoer, gee Weeber ook mielies met melasse, wat onder boere as ‘sjokolademielies’ bekend staan. Kleinen jongbokkies kry ՚n kleinbokkierantsoen wat bestaan uit ՚n droogtekorrel, en voor paartyd kry die ramme en ooie prikkelvoeding.

Onversadigde mark

Volgens Weeber, wat in SAMGA se bestuur dien, is daar te min sybokhaar om aan die wêreld se behoeftes te voldoen. “Omdat die sybokke elke ses maande geskeer word, bied sybokhaar ՚n goeie inkomste. Omdat bokhaar nie bederf nie, hou ek dit terug en bemark wanneer die prys reg is.”

Droogte die grootste uitdaging

Volgens Sanmarie was die grootste uitdaging die afgelope paar jaar die droogte wat in die meeste van die produksiegebiede geheers het. “Omdat voer aangekoop moes word, was die produksiekoste baie hoog. In sommige gebiede het dit aan die begin van die nuwe groeiseisoen goed gereën en ons hoop dit beteken die einde van die droogte.”

Volgende veiling

Die eerste veiling van die 2022-seisoen vind op 15 Februarie plaas. “Baie kan in die drie maande gebeur rakende pryse,” sê Sanmarie. “Dit is baie moeilik om die nuwe seisoen se neigings te bepaal, want die prys word bepaal deur aanvraag en die handelswaarde van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die Amerikaanse dollar. Gelukkig het die Suid-Afrikaanse Sybokhaarbedryf die nodige strukture en standaarde gereed om die aanvraag na sybokhaar te stimuleer. Ons hoop die rand speel saam!”

Kontakbesonderhede: Weeber Truter by weebert@mweb. co.za of 082-566-2070. Sanmarie Vermaak, SA Sybokhaarkwekersvereniging (SAMGA) samga@angoras.co.za Verwysings: SA Mohair Market Report www.mohair.co.za/wp-content/ uploads/2021/12/202116-MarketReport.pdf Sybokhaar SA www.mohair.co.za