SA suiwelproduk van die jaar: Driekuns vir Woolworths Mature Gouda

Lactalis South Africa se 10-maande Mature Gouda, wat uitsluitlik vir Woolworths vervaardig word, is tydens vanjaar se Suid-Afrikaanse Suiweltoekennings op Vrydag 26 Maart 2021 by Cavalli Estate buite Stellenbosch vir ‘n ongeëwenaarde derde keer as die Suid-Afrikaanse Suiwelproduk van die Jaar gekroon.

Dié prestasie is ‘n eerste vir die SA Suiwelkampioenskappe, wat vanjaar sy 188ste bestaansjaar vier.

Die Gouda, ʼn aromatiese en intens-gegeurde kaas, was een van byna 900 suiwelprodukte van 68 vervaardigers wat meegeding het om die aandag van 60 beoordelaars. Slegs agt produkte uit die groot getal inskrywings is met die Qualité-merk van gehalte vereer (sien volledige lys van die crème de la crème onder), terwyl 106 as SA Kampioene – die wenners in elke kampioenskapklas – aangewys is.

“Vir ‘n produk om gekies te word as Produk van die Jaar in ‘n kompetisie van hierdie omvang, is die droom van elke kaasmaker,” sê suiwelkenner en hoofbeoordelaar Alan Fourie. “Dat hierdie eer vanjaar se wenner van die gesogte titel vir die derde keer te beurt val, is uitsonderlik. Die Woolworths 10-maande Mature Gouda is voorwaar ‘n produk wat die toets van die tye deurstaan het, maar ook ‘n bewys van volgehoue gebruik van uitstekende bestandele. Tegnies en gastronomies is dit so na aan perfek as wat ‘n kaasproduk kan kom.”

Marek Warzywoda, Hoofbestuurder: Lactalis South Africa (LSA), sê sy span is verheug daaroor dat die besondere Extra Mature Gouda vir ‘n ongekende derde keer as Produk van die Jaar aangewys is. “Boonop is dit ook die vierde keer dat ons die algehele toptoekenning in vyf jaar behaal. Die LSA-span se harde werk, toewyding en ambisie om produkte van topgehalte te vervaardig, het weer vrugte afgewerp. Ons is geweldig trots op ons 2021 SA Suiwelkampioenskappe prestasie.”

Warzywoda het Agri-Expo ook gekomplimenteer met die organisering van “nog ‘n suksesvolle SA Suiwelkampioenskappe en -toekennings”.

ENIGSTE GROOT SUIWELKOMPETISIE WÊRELDWYD TYDENS COVID-19

Die SA Suiwelkampioenskappe word reeds sedert 1834 met groot sukses deur Agri-Expo aangebied. Volgens Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo, is die meeste belangrike internasionale suiwelbyeenkomste wêreldwyd in 2020 gekanselleer en in 2021 uitgestel. “Die Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe is trouens die enigste groot suiwelkampioenskap in die wêreld wat in 2020 en 2021 plaasgevind het,” sê Ehlers. “Om dit moontlik te maak, moes ons die beoordelingsproses aanpas tot twee dae en die toekennings as ‘n hibriede geleentheid aanbied.”

Die groot getal inskrywings en buitengewone produkte wat vanjaar ingeskryf is, is volgens Ehlers redes om optimisties te wees oor die toekoms van die suiwelbedryf in Suid-Afrika: “Vanjaar se uitslae getuig van ‘n innoverende bedryf en gesonde kompetisie tussen individue, klein en medium ondernemings, sowel as nasionale en internasionale maatskappye.”

Agri-Expo bedank graag die Platinum-vennoot Synercore asook al die ander vennote van die SA Suiwelkampioenskappe vir hul toewyding tot die ontwikkeling van die suiwelbedryf, naamlik AECI Food & Beverage, die Wes-Kaapse Departement van Landbou, Condio, Hollard, die Melkprodusente-organisasie (MPO), The Dairy Mail, Woolworths, MANE, Orchem, Polyoak Packaging, IMCD en Tetra Pak.

Die SA Suiweltoekennings kan steeds besigtig word by www.cheesesa.co.za/sadairyawards.

2021 QUALITÉ WENNERS:

Clover – Frankfort (2) Mooi River Salted Butter

Clover Salted Butter Mini Tubs

Lactalis South Africa – Ladismith (2) Woolworths Mature Gouda – 10 Months Matured

Président Mature Gouda – 6 Months Matured

De Pekelaar Boerenkaas De Pekelaar Boerenkaas Old

Famous Brands Cheese Company Steers Processed Cream Cheese Spread – Onion and Chives

Fairview Cheese Company Woolworths Chevin with Garlic and Herb

Fair Cape Dairies Checkers Vanilla Flavoured Custard

Vir meer inligting en die volledige uitslae, besoek www.cheesesa.co.za of kontak Agri-Expo by 021-975-4440 of cheese@agriexpo.co.za

Bron: Agri-Expo