SA Suiwelkampioenskappe lok byna 900 inskrywings

Byna 900 suiwelprodukte ding mee in die 2021 Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe, die grootste en oudste suiwelkompetisie in Afrika, wat van Donderdag 25 tot Vrydag 26 Februarie 2021 plaasvind.

Die kampioenskappe se beoordeling het vanjaar ná 17 jaar weer teruggekeer na Elsenburg buite Stellenbosch, waar dit voorheen vir tien jaar, van 1995 tot 2004, aangebied is.

“Dit is ‘n besonderse prestasie deur die suiwelbedryf om in hierdie moeilike jaar wat agter die rug is so ‘n enorme getal produkte in te skryf,” sê Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo. Agri-Expo is die organiseerder van die kampioenskappe sedert 1834. “Dit is ook opwindende nuus dat daar uit die 68 deelnemende vervaardigers boonop agt nuwe deelnemers tot die kampioenskappe toegetree het.”

Die beoordelingproses moes vanjaar in twee dae verdeel word met slegs 30 beoordelaars per dag. Volgens die Hoofbeoordelaar Alan Fourie is die kampioenskappe een van die enigste kompetisies ter wêreld wat vyf beoordelaars per kategorie gebruik.

“Die SA Suiwelkampioenskappe skep ‘n besondere platform om uitnemendheid in die suiwelbedryf te bevorder. Net die beste van die beste van elke vervaardiger word ingeskryf en daarom het die beoordeling die nasionale maatstaf geword waarvolgens groot én klein vervaardigers – van internasionale maatskappye tot kleinkaasmakers – hulself jaarliks teen mekaar meet,” sê Fourie.

Van links na regs is Breyton Milford (operasionele bestuurder van Agri-Expo), Marlene van der Westhuizen (beoordelaar en glanssjef), Johan Ehlers (hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo), Yumna Seedat (nuweling-beoordelaar en produkontwikkelaar by Woolworths) en Alan Fourie (hoofbeoordelaar) tydens die 2021 SA Suiwelkampioenskappe.

SA Suiweltoekennings virtueel aangekondig

Die wenner in elk van die meer as 100 SA Suiwelkampioenskap-klasse word as SA Kampioenbekroon, terwyl produkte van besonderse hoë kwaliteit ook die Qualité-merk van gehalte ontvang, wat as die enigste merk van gehalte vir suiwelprodukte in Suid-Afrika erken word.

‘n Paneel van vyf kundiges wys die Produk van die Jaar aan. Hierdie wenners word op Vrydag 26 Maart 2021 tydens die Suid-Afrikaanse Suiweltoekennings aangekondig. Belangstellendes kan van 19:00 tot 20:00 inskakel by www.cheesesa.co.za/sa-dairy-awards vir ‘n virtuele aanbieding vanaf Cavalli Estate.

Die 2021 SA Suiwelkampioenskappe word moontlik gemaak deur die vennote Agri-Expo, Synercore, AECI Food & Beverage, die Wes-Kaapse Departement van Landbou, Condio, die Melkprodusente-organisasie (MPO), The Dairy Mail, Woolworths, Hollard, Mane, Orchem, Polyoak Packaging, IMCD en Tetra Pak.

Vir meer inligting, besoek www.cheesesa.co.za en www.agriexpo.co.za, of kontak Agri-Expo by 021-975-4440 of cheese@agriexpo.co.za.

Bron: Agri-Expo