SA Stamboek versnel toepassing van Genomiese Tegnologie in Suid-Afrika

SA Stamboek versnel die tempo om die insluiting van Genomiese inligting deel te maak van genetiese meriete-voorspelling van plaasdiere. Stamboek se ontwikkeling het daartoe gelei dat drie vleisbeesrasse se telers reeds die voordeel van die tegnologie prakties kan gebruik.

Die bykomende voordele, naamlik enkel-geen merkers vir eienskappe van ekonomiese waarde, word ook nou deur melkbeestelers gebruik. Die diensooreenkoms wat Stamboek met die Canadian Dairy Network het deur Genomiese dienste vir melkbeeste in Suid-Afrika te lewer kom ook binnekort ten einde wanneer Stamboek eie plaaslike Genomiese Teelwaardes vir Melkbeeste vrystel. Die navorsing is reeds afgehandel en die toetslopies is reeds aan die gang.



Die navorsingskapasiteit en ontwikkeling kry ook ’n verdere hupstoot met die kontraktuele aanstelling van Jason Reding. Jason is tans besig met sy MSc Agric in diereteelt by die Universiteit van Pretoria en beskik oor vaardighede wat die navorsing en ontwikkeling by Stamboek soos ’n handskoen pas. Dit sluit die integrasie van molekulêre en additiewe genetiese waardes, hoëvlak statistiese analise van genomiese data en programmeringsvaardighede in.

Jason vorm deel van Stamboek se geregistreerde veekundiges gesetel by Tukkies (op die Proefplaas) onder die bestuur van dr Bobbie van die Westhuizen. Op die wyse kom Stamboek ook sy ander belangrike verpligtings na, naamlik opleiding en mentorskap van voor- en nagraadse studente in diereteling en genetika.

Bron: SA Stamboek