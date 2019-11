SA Stamboek verkies ’n nuwe president

This post is also available in: English

Russel Clark, Hereford en Tuli-teler van Dordrecht-distrik in die Oos-Kaap is tydens SA Stamboek se Algemene Jaarvergadering gehou op 31 Oktober 2019 as nuwe president verkies.

Die uittredende president is Freddie Wasserfall. Mnr Koos Vosloo, president van die Dohnè Telersgenootskap is verkies as Vise-president en Mnr Michiel Burger, Boerperdteler, herkies as Tesourier. Hierdie drie menere vorm die Aksiekomitee (Dagbestuur) van Stamboek se uitvoerende Komitee (EXCO). Nuwe lede is ook tot EXCO verkies.