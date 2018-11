SA Stamboek en Jersey Suid-Afrika vat hande in belang van die Suid-Afrikaanse telers

This post is also available in: English

Jersey SA vat die bul by die horings om dienste aan sy lede en ander melkprodusente op te skerp en ’n omgewing daar te stel sodat plaaslik-geteelde diere die kern sal vorm van toekomstige generasies Jersey melkkoeie.

Na uitgebreide konsultasies en strategiese beplanning is besluit om die basis waarop die toekoms aangedurf word moet berus op bewese en die nuutste wetenskaplike ontwikkelings. Die professionele benadering sluit omvattende teelplanne in wat plaaslike telers in staat stel om toenemend die pas aan te gee hierin. Objektiewe meting en behoorlike aantekening vorm die kern hiervan.

Jersey SA en SA Stamboek het ooreengekom dat Suretha Francis, bekende veekundige adviseur in Stamboek se diens hierdie aksie van die Genootskap aktief sal bestuur en op plaasvlak Jerseyboere sal bystaan. Suretha is ’n professioneel-geregistreerde veekundige en spanlid van Stamboek se afdeling vir Genetiese en Adviesdienste. Sy het omvattende kennis oor faktore wat sorg dat melkproduksie suksesvol bedryf kan word. Sy gee tans, op deurlopende basis professionele advies aan deelnemers aan Logix Melk.

Benewens professionele bestuursadvies wat deel van die strategie vorm, sal hierdie dienste ook sentreer om optimale teeldoelwit-formulering, die identifikasie van geskikte seleksie-kandidate, veral bulle, wat telers en kommersiële produsente sal help om hierdie ekonomiese doelwitte na te jaag en om optimale parings toe te pas. Stamboek stel SADairyBulls.com se “soekenjin” en paringsmodule tot haar beskikking en gee ook die nodige rugsteun deur haar kollegas wat betrokke is by Stamboek se plaaslike en internasionale genetiese evaluasies vir die ras.

Hierdie samewerking lei ’n nuwe era vir melkboere in. Dit sorg vir die daarstel van geleenthede om ingeligte besluite te maak wat op objektiewe bewese wetenskaplike feite berus. Jersey SA span ook nou alle hulpmiddels in om diere te identifiseer en parings aan te beveel wat tred hou met die ekonomiese realiteite van plaaslike produksiestelsels en prysstruktuur. Die korrekte aanwending van internasionale teelwaardes, seleksie-indekse, genomiese inligting en paringsmetodes sal plaaslike Jerseytelers weer in beheer plaas in die voorsiening van teelmateriaal wat die mees winsgewendste koeie in die kuddes van Suid-Afrikaanse melkboere sal verseker.

Vir meer inligting, kontak Dr Japie van der Westhuizen (japie@studbook.co.za), Arno Theron (rubiconjerseys@gmail.com) of Suretha Francis (suretha@studbook.co.za).

Bron: SA Stamboek