SA Knives: Meer as net ‘n knipmes verskaffer

Almal, van jagters tot slagters, kan baat by ‘n stewige en presiese lem byderhand. Om in ‘n hoëgehalte, handgesmede Damaskus-staal- of vlekvrystaalmes te belê, is ‘n wyse keuse omdat so ‘n item ‘n erfstuk kan word.

SA Knives se eienaar, Michael De Necker, is al 15 jaar in die bedryf en weet hoe om hoëgehalte messe suksesvol te bemark en te verkoop.

Fassinerende inligting oor Damaskus-staal

“Ons bring vir jou messe gemaak van Damaskus-staal, wat gesmee is volgens ‘n eeue oue metode wat behels dat twee verskillende tipes hoë-koolstofstaal verhit en gevou word om ‘n gelaagde patroon in die staal te skep wat nie net die aantreklikste lem ontwerp tot gevolg het nie, maar ook ’n snykant wat sy skerpheid aansienlik langer behou as dié van gewone messe,” stel Michael trots.

Al die Damaskus-staalmesse word met die hand afgewerk met die beste en mooiste natuurlike handvatselmateriaal. Die lemme en handvatsels van elke mes is anders, wat elke mes ‘n unieke versamelstuk maak.

Al die messe is sorgvuldig geselekteer om ontwerpe van hoë gehalte te verseker, en ‘n 30-dae-terugsendingbeleid is in plek ingeval ‘n klant nie tevrede is nie.

Benewens die verkoop van messe, bevat Michael se webwerf ‘n oorvloed nuttige inligting wat jou sal leer hoe om die kwaliteit en skerpte van jou nuwe aangekoopte mes te handhaaf. Asook gee dit die pryse van alle messe sowel as dié wat op promosie te koop is.

Watter soorte messe is beskikbaar?

As die grootste kleinhandelaar van topgehalte messe in Suid-Afrika, bied SA knives ‘n verskeidenheid messe, insluitend jagmesse, knipmesse, sjefmesse en kombuismesse. Die begin pryse vir knipmesse is R1495, en pryse vir jagmesse wissel van R1695 tot R1895. Die prys van ‘n enkele sjefsmes begin by R1795, en die prys van ‘n stel messe wissel van R3995 tot R4995.

As dit by messe en bykomstighede kom, het SA Knives die beste verskeidenheid vir professionele en ontspanningsgebruik. Deur ‘n verskeidenheid produkte aan te bied, kan hulle in die behoeftes van ‘n wye reeks kliënte voorsien.

Jy kan SA Knives bereik deur (+27)84-290-1938 te skakel, of ‘n e-pos te stuur na saknivessa@gmail.com, of na hul webwerf www.saknives.co.za te gaan om deur hul aanlynwinkel te blaai.