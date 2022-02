SA Kaasfees vat die pad met vier opwip-pieknieks

Die bekroonde SA Kaasfees keer ná twee jaar terug. Kaas- en wynliefhebbers kan uitsien na ‘n splinternuwe ervaring – ‘n maandlange ontdekkingsreis van kaas en meer! ‘n Reeks van vier SA Kaasfees Opwip-pieknieks vind oor vier naweke in April 2022 by vier gewilde bestemmings plaas – van die Wynland tot Walkerbaai tot die Weskus en weer terug na die Wynland.

Kom ervaar hoe hierdie gewilde fees in ‘n ware ontdekkingstog ontbondel – met ‘n wenresep van gehalte. ‘n Verskeidenheid van uitstallers sal by elke SA Kaasfees Opwip-piekniek alles bied vir ‘n uithalerpiekniek, van piekniekmandjies tot plaaslike, internasionale en boetiekkase, uitgesoekte wyn, bier en gin, asook besonderse plaaslike produkte.

Besoekers kan ook uitsien na gratis vermaakprogramme met top Suid-Afrikaanse kunstenaars, interaktiewe proe-ervarings met bekende sjefs en opwindende aktiwiteite.

Die SA Kaasfees Opwip-pieknieks skop op Saterdag 2 en Sondag 3 April 2022 af by Warwick wynlandgoed buite Stellenbosch. Hierna kronkel die pad na Benguela Cove Lagoon wynlandgoed buite Hermanus op Saterdag 9 en Sondag 10 April 2022.

Ná Paasnaweek is dit tyd vir die Weskus-roete tot by Groote Post buite Darling op Saterdag 23 en Sondag 24 April 2022. Om April af te sluit en die nuwe maand van Mei in te lui, wag ‘n herontdekking van Sandringham buite Stellenbosch op Saterdag 30 April en Sondag 1 Mei 2022.

Ervaar die beste van die wynland

Die SA Kaasfees Opwip-piekniek op Saterdag 2 en Sondag 3 April 2022 neem jou na Warwick wynlandgoed, aan die voet van Simonsberg tussen Stellenbosch en Klapmuts. Die plaas se ryk geskiedenis, wat terugdateer na 1771, skep ‘n besonderse besoekerservaring. Piekniekliefhebbers ontsnap graag na Warwick vir ‘n piekniek op hul grasperke en hul sommeliers kry volpunte vir hul kennis en vriendelikheid.

Besoekers kan uitsien na ‘n verskeidenheid van uitstallers met wyne van die omgewing, asook natuurlik kaas en ander piekniek-eet-en-drinkgoed. En om alles te kroon, sluit die vermaakprogram op albei dae ‘n optrede deur die immergewilde musiekgroep Watershed in.

Ontdek die koelste bestemming in Walkerbaai

Tydens die SA Kaasfees Opwip-piekniek op Saterdag 9 en Sondag 10 April 2022 kan jy Benguela Cove Lagoon wynlandgoed buite Hermanus verken. Benguela Cove verdien sy leuse as koelste bestemming – die plaas spog met panoramiese uitsigte oor die lagune en die Atlantiese Oseaan én is gesog vir hul prettige doendinge vir besoekers van alle ouderdomme.

Jy kan selfs die kuns van Sabrage – om ‘n bottel vonkel met ‘n sabel oop te maak – hier kom aanleer! By Benguela Cove wag ‘n ware ontdekkingsreis op besoekers – hul uitsonderlike landgoedwyne, ‘n verskeidenheid van uitstallers, asook ‘n wonderlike atmosfeer. Gewilde kunstenaars op die vermaakprogram sluit in Ard Matthews op die Saterdag en Francois van Coke en sy supergroep Die Gevaar op die Sondag.

Kies die grootste post-pad na die Weskus

Op Saterdag 23 en Sondag 24 April 2022 lei alle paaie na die SA Kaasfees Opwip-piekniek op Groote Post wynlandgoed tussen die Darling-heuwels aan die Weskus. Groote Post is ‘n geskiedkundige 18de eeuse plaas aan die Weskus waar jy wyne wat die uniekheid van die streek se wingerde weerspieël kan geniet.

Besoekers kan uitsien na plattelandse gasvryheid, uitstallers met heerlike kaas en ander lekkernye, bekroonde wyne van Groote Post en omliggende wynplase, asook boetiekbier en -gin. Nes ‘n mens dink dit kan nie beter raak nie – op die Saterdag kan jy saam met Die Heuwels Fantasties kuier en op die Sondag saam met Francois van Coke en sy supergroep Die Gevaar!

Ontspan oor ‘n langnaweek in die wynland

Die finale SA Kaasfees Opwip-piekniek in die reeks vind op Saterdag 30 April en Sondag 1 Mei 2022 langs die pragtige damme op Sandringham buite Stellenbosch plaas. Besoekers kan ‘n verskeidenheid interessante kaas-, kos- en drankuitstallers en lekker vermaak verwag. Goeie nuus is dat gewilde musikante soos Die Heuwels Fantasties en die nuutste sangsensasie Will Linley op die Saterdag optree, en Flat Stanley en Kurt Darren op die Sondag. En nog beter nuus is dat die Maandag ‘n vakansiedag is!

Belangstellendes sal moet spring vir kaartjies aangesien daar slegs 2 000 kaartjies per dag beskikbaar is by Sandringham, wat gerieflik langs die N1 geleë is, naby die Stellenbosch-afdraai (uitgang 39), tussen Kaapstad en die Paarl.

Kaartjies is beperk – Kry joune sommer NOU

Kaartjies kos R350 per persoon per dag met besoekerstye van 10:00 tot 18:00. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets (bit.ly/sacheesefest-popuppicnics) asook in Pick ‘n Pay-winkels. Geen kaartjies sal by die hekke verkoop word nie. Slegs ‘n beperkte hoeveelheid kaartjies is by elke bestemming beskikbaar en streng Covid-19 protokolle sal geld.

Vat die pad na die SA Kaasfees Opwip-pieknieks – vir meer inligting, besoek www.cheesepicnics.co.za, Twitter @SACheeseFest, Facebook @SACheeseFestival of Instagram @sacheesefest, of kontak Agri-Expo by tel 021-975-4440 of admin@agriexpo.co.za.

Bron: Agri-Expo