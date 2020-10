Rumax se voeraanleg hou jou skape vet en gesond

This post is also available in: English

Die streek rondom Middelburg in die Oos-Kaap is afgeleë, taai en droog, maar skape aard baie goed hier. Daarom bied dit ՚n gulde geleentheid vir skaapboere wat tradisioneel ekstensief boer om meer winsgewende roetes, soos voerkrale, te beproef.

Andrew van Lingen van die plaas, Schoombee, het ՚n ruk gelede ՚n stewige voerkraal opgerig wat in piektyd 6 000 skape kan huisves. ՚n Voerkraal se sukses draai om die beskikbaarheid en stiptelike lewering van voer, sê hy, sodat die diere se metabolisme so min as moontlik versteur word. Enige ontwrigting beteken ՚n verlies aan gewigstoename wat tot verliese aan wins lei. Jy kan dus net op die beste toerusting staatmaak as jy so ՚n sensitiewe en ingewikkelde projek wil aanpak. Rumax was die aangewese keuse vir Andrew en hy het die hele projek aan Rumax oorgelaat.

Hulle moes die graandam, aflaaikamer, silo, hamermeule, vervoerskroewe en mobiele voermenger lewer. Hierdie is die enigste voermengaanleg in die Oos-Kaap wat as ՚n eenmanoperasie geklassifiseer kan word. Die proses werk soos volg: ՚n Trok laai ruvoerbale in die voor-hamermeulkamer af, waar dit met ՚n awegaar in ՚n BD55-hamermeul ingevoer word om gemaal te word. Die gemaalde ruvoer word dan in ՚n silo gevoer waar dit gereed is vir die finale mengproses. Die silo het ՚n bewegende vloer wat met elektriese motors en ՚n kettingband aangedryf word om die gemaalde ruvoer in die menger te voer. Langsaan is ՚n graandam wat enige graan vanuit ՚n trok kan ontvang. ՚n Awegaar onttrek die graan uit die dam na ՚n BD32-hamermeul waar dit gemaal word sodra die mengproses aan die gang gesit word.

Rumax se trekkeraangedrewe voermenger van 15 kubieke meter is die laaste werktuig in die skakel. Eers word die voormengsel, daarna die ruvoer en dan die graan in hom gegooi. Hy sny, kerf en meng die grondstowwe tot die finale smaaklike produk met presies die regte tekstuur vir optimale verteerbaarheid. Die menger is op ՚n skaal gemonteer waarmee die toevoer van die komponenete baie akkuraat afgemeet word. Die menger lewer 3,5 ton per uur en sodra alles wat nodig is in sy bak is, val hy in die pad en ry al mengende na die voerkraal. ՚n Dubbele uitgooi-awegaar laai die voer, in die ry, dan flink en vinnig in die voerbakke af.

Andrew is baie beïndruk met die resultate. Sy skape se gewig neem met gemiddeld 330 gram per dag toe, wat loshande sy verwagtinge oorskry het. Hy het Rumax bedank vir die vriendelike, kundige en behulpsame diens wat hulle lewer.

