Rugby en landbou-opleiding vat hande

deur Tisha Steyn

Skoolseuns wat smag daarna om na skool verder rugby te speel, hoef nie meer in sak en as te sit nie, want daar is ‘n toekoms vir hulle.

Die seuns moet gewoonlik rugby as loopbaan afskryf want daar bestaan nie geleenthede vir hulle nie. Meer as negentig present van leerders wat op skool rugbytalent getoon het, raak weg en kom nooit sover om hul potensiaal ten volle te ontwikkel nie.

“Tot 93% van die seuns wat op skool rugby gespeel het, raak vir altyd verlore vir die sport,” sê Thea Miller, bedryfshoof van UXi Sport, wat die UXi International Rugby Institute vyf jaar gelede in Suid-Afrika gebring het.

“Baie skoolseuns is passievol oor rugby en wil nie ophou speel wanneer hulle skool verlaat nie, maar hulle het nie ‘n keuse nie. Die meeste van hulle kry nie ‘n sportbeurs sodat hulle op universiteit of kollege verder kan gaan speel, en nog minder van hulle word ‘n kontrak deur ‘n rugby-unie aangebied.”

Dit geld veral seuns wat grootword en skoolgaan in ‘n landelike omgewing waar die ouers boer of plaaswerkers is.

Grant Williams het met die hulp van UXi Sport die Springbokspan gehaal. Foto: UXi Sport

Breyton Paulse, wat tussen 1999 tot 2007 vir die Springbokke gespeel het, is ‘n goeie voorbeeld van ‘n plaasseun wie se loopbaan nooit sou bestaan het as hy nie ‘n bietjie hulp en ondersteuning gekry het nie.

Breyton het op ‘n plaas in die Koue Bokkeveld grootgeword waar sy ouers in diens van die boer was. Hy het uitgeblink in sport en veral rugby. Die boer het sy talent raakgesien en besluit om vir sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch te betaal. Daar is Breyten se talent ontgin. Hy het in 1996 in sy eerste Curriebekerwedstryd gespeel, en uiteindelik 64 toetse vir die Springbokke gespeel waartydens hy 26 drieë gedruk het.

Studente van die UXi-akademies kan hulself as vakmanne by Africa Skills bekwaam. (Foto: Africa Skills)

Dit vat ‘n vrou

Thea Miller van Pretoria het vyf jaar gelede die leemte raakgesien en iets daaromtrent gedoen. “Dit was by my ‘n passie om daardie deure vir alle spelers wyd oop te stoot. Uiteindelik het die unies ingekoop en die idee begin ondersteun, en dit is veral voordelig vir die kleiner unies wat nie die fondse het om o.20-spelers te lok, te betaal en af te rig nie. UXi Sport help hulle daarmee.”

UXi Sport voorsien in die tekort aan sportontwikkelingsplatforms vir die seuns uit ‘n landelike of minder bevoorregte agtergrond wat nie vir sportbeurse aan ‘n universiteit of kollege in aanmerking gekom of ‘n kontrak met ‘n unie bekom het nie.

Die program is daarop gerig om vir hierdie jongmense vaardighede aan te leer wat hom sal help om sy sportdoelwitte te bereik .“Hierdie spelers het ook ‘n reg om sy atletiese ontwikkeling verder te voer en ‘n professionele atleet te word,” se Thea.

“By die akademies oefen hy elke dag onder toesig in die gimnasium, kry rehabilitasie vir beserings en kry die nodige leiding om fisiek, emosioneel en geestelik ‘n professionele sportspersoon te word.

“Dit is ook belangrik dat die spelers werk aan ‘n lewe na sport en die akademiese kwalifikasies wat die seuns by die vaardigheidsopleidingsinstansies kry, kan vir hulle die deur na verdere studies by ‘n universiteit of kollege oopmaak.”

Kurt Lee Arendse het die springbokspan gehaal.

Hoe werk die UXi-instellings?

Die UXi-groep bestaan uit: UXi Sport, waaronder die rugby akademies val, en UXi Artisan Development vir opleiding in vakmanvaardighede.

Rugby-akademies

UXi Sport bied vir passievolle jong spelers die geleentheid om hulself by vyf akademies toe te wy aan ‘n beroep in rugby. “Die provinsies wat groot rugby speel het ingekoop en vandag is daar vyf rugby-akademies,” se Thea. Dit sluit die Westelike Provinsie by Stellenbosch, die Cheetahs in Bloemfontein, Harlekyne in Pretoria, die Pumas by Mbombela-stadium in Nelspruit, en die Blou Bulle op Nylstroom in. “Dit bly hartseer dat baie van die provinsies nie hierdie inisiatief ondersteun nie,” sê Thea.

“Die rugbywêreld bied talle opwindende loopbane op die veld, maar ook af van die veld,” verduidelik Thea. Die programme is gerig op die ontwikkeling van elke individuele speler met die doel om hom te help om op die veld op die hoogste vlak te kompeteer. Dit bied ook vir die speler ‘n geleentheid om homself in ‘n beroep te kwalifiseer.

Meer as 270 student-atlete is tans by die program betrokke en hulle word geslyp deur ‘n opgeleide en toegewyde afrigters op die veld, spesialiste wat hulle help om optimale gesondheid en fiksheid te bereik. Verder bestaan die span uit sportwetenskaplikes, spel- en video-ontleders, biokinetici, en fasiliteerders wat hulle lewensvaardighede en wat hulle help om ‘n wyse beroepskeuse te maak.

Die program wat by die rugby-akademies aangebied word, lê die grondbeginsels van dissipline neer wat die spelers help om nie net op die rugbyveld te presteer nie – want dis harde werk – maar ook om eendag in ‘n beroep uit te blink.

By die akademies kan die spelers ook werk aan ‘n loopbaan binne die sportwêreld, soos afrigting, spelanalise, voedingkunde, sportmassering en sportbestuur.

Sestig persent van die spelers se tyd word aan rugby en die verwante aktiwiteite toegewy, terwyl hy die ander veertig persent van sy tyd aan sy studies moet toewy. Die teorie van die studies word aanlyn gedoen, terwyl hy die praktiese toepassing van sy studies by ‘n geskikte instansie doen.

“Dit bied die studente die geleentheid om op verskillende vlakke rugby te speel terwyl vaardighede geslyp word, en terselfdertyd ook voor te berei vir ‘n loopbaan,” verduidelik Thea. Volgens haar bestaan daar spesiale beurse vir die seuns wat deur die akademies geborg word.

Ricardo Duarttee

Sukses

Talle o.20 en o.21-spelers het sedertdien sukses bereik. Vier spelers van die WP-akademie is gekies vir die WP o.20-span en twee van hulle het in die Curriebeker o.20-finaal gespeel. Een van hulle het ook vir WP se tweede span gespeel en nog een speel tans vir die Pumas se tweede span. Altesaam 25 van die Puma-akademie is vir die span se o,.20-span gekies, en twee van hulle is ‘n kontrak as ‘n senior speller aangebied.

Sewe spelers van die Cheetah-akademie is vir die Cheetah o.20-span gekies, drie van hulle vir die o.21’s, en een is gekies vir die Cheetahs se professionele span.

Vier spelers het nog groter hoogtes bereik: Kurt-Lee Arendse en Grant Williams het in die Springbokspan teen Wallis in Julie 2022 gespeel, Emmanuel Farawu is gekies vir Zimbabwe se nasionale o.20-span wat in Kanada gaan speel het. JP Evert is vir twee jaar deur die Duitse rugbyklub VfR Döhren 06 gekontrakteer.

“As vrou in ‘n manswêreld moes ek hard baklei om UXi gevestig te kry. Ek het baie teenkanting gekry en baie mense het gesê dit sal nie werk nie… Nou ja, met die genade van Bo is hulle verkeerd bewys.

Die UXi-studente by die akademies bring sowat 60% van die tyd op die sportveld deur.

Die lewe na sport

Maak nie saak watter briljante speler die jong man is nie, ongelukkig kan ‘n besering sy loopbaan kortknip, of uiteindelik haal die ouderdom hom in.

Gelukkig bied die tien instansies wat deur UXi gekontrakteer is meer as 100 verskillende studierigting. UXi Sport se fasiliteerders help met die regte keuse.

Die opleiding duur drie jaar. In die eerste jaar word die spelers gelei om uit te vind wat hul sterk punte is en daarop voort te bou en al die verkeerde spelgewoontes wat hulle op skool geleer het, af te leer. In die tweede jaar word hard gewerk daaraan om die boustene verder te ontwikkel, en in die derde jaar is die speler gereed om voltyds rugby te speel, of as hy besef dis nie regtig die loopbaan vir hom nie, kan hy oorskakel na die loopbaan waaraan hy gedurende die drie jaar gewerk het.

Thea Miller is die bedryfshoof wat UXi Sport vyf jaar gelede in Suid-Afrika gevestig om seuns wat na skool wil rugby speel, die geleentheid te gee.

Landbou

Studente wat van die plaas af kom of in boerdery belangstel, kan hulle terselfdertyd in hierdie rigting bekwaam. UXi-sport bied in samewerking met Africa Skills,‘n privaat kollege, onder andere ook landboukursusse aan. Landboustudies sluit nasionale diploma kursusse in plantproduksie, diereproduksie en gemengde boerderystelsels in.

Dr Piet van Zyl, ‘n afgetrede boer en landboukundige wat op sy dag ook provinsale rugby gespeel het, bied die kursusse vanaf die George -kampus in die Suid-Kaap aanlyn aan waarvoor hy as fasiliteerder en assessor by Agriseta geakkrediteer is.

“Elkeen van die kursusse bestaan uit vyf afdelings waarvan ek die eerste vier (algemene boerderybeginsels, landbou-ekonomie en bestuur, plant- en dierebiologie, en plant- en diereproduksie) aanbied,” vertel Piet.

Hy verduidelik die standaarde soos volg: Vlak 5 vereis 240 krediete, terwyl vlak 1 altesaam 120 krediete vereis. Vlak 1 is ongeveer gelyk aan gr. 9-vlak terwyl vlak 5 op diploma standaard is.

Piet het verlede jaar met ses student in plantproduksie, sewe in diereproduksie almal op vlak 5, en twee in gemengde boerdery begin. “As ‘n student hierdie kursusse deurloop het kan hy op ‘n plaas begin om vir hom ‘n loopbaan uit te kerf of om homself verder in landbou te kwalifiseer.

As ‘n man se kop nou nie boerdery toe staan nie, kan hy ambagsopleiding by Africa Skills ontvang en ‘n elektrisiën, loodgieter, sweiser of skrynwerker word. “Daar is ‘n geweldige tekort aan ambagslui en met hierdie opleiding sal jy nooit sonder ‘n inkomste sit nie,” sê Thea. Vir diegene wat meer in besigheidstudies belangstel, bied Africa Skills kursusse in projekbestuur, generiese bestuur en boekhouding.

Kontakbesonderhede

Thea Miller by UXi Sport by 084 737 7540 of Thea@sport.uxi.edu.za of besoek die webtuiste by www.uxisport.co.za

Jan Greyling, Africa Skills by 082 556 8778 of marketing@uxi-ad.co.za