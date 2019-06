RPO Noord-Kaap-kongres: Boere moet hulle toekoms op hoop bou

This post is also available in: English

“Die droogte, die verkiesing, onteiening sonder vergoeding en die onlangse uitbraak van bek- en klouseer laat van ons boere soms raadop,” sê Johan van der Colff, voorsitter van die RPO (Rooivleisprodusente-organisasie) Noord-Kaap tydens die kongres in Kimberley by die Horseshoe Inn op 5 en 6 Junie 2019.

Maar ten spyte van al die slegte dinge sê dr Frikkie Maré, landbou-ekonoom van Kovsies: “Moet steeds nie emigreer nie. Al is die ekonomie sleg, al is dit droog, al is die vleispryse sleg, kan ons steeds ons toekoms op hoop bou.”

Johan het in sy voorsittersrede oor die reënvalpatrone gepraat en gesê: “Klimaatsveranderinge het plaasgevind. Dis nie meer so koud soos altyd nie.”

Verder het hy vertel hoe landbou tot die binnelandse produk bydra: “In 1970 was die bydrae 7%, in 1974 was dit 9% en in 2016 slegs 2,5%.”

Die uitbraak van bek- en klouseer is op 8 jan 2019 aangekondig. “Uitvoere is bedreig en markte het toegegaan. Sjinese markte vir velle en wol is ook weer darem onder streng voorwaardes oopgemaak,” sê hy.

Oor die ongediertes: “Daar is ‘n predasiebeheersentrum in Bloemfontein gestig, want dit bly een van die grootste probleme en plaas groot finansiële druk op die kleinvee,” sê Johan.

Hy praat ook oor tegnologiese ontwikkelings en dat boere daarby moet aanpas.

Die volgende sprekers het by die kongres gepraat:

Dr Frikkie Maré

Dr Frikkie het boere oor die rooivleispryse ingelig; die goed en die sleg. “Om rooivleis te koop, moet jy baie geld hê.”

“In 2017 was die beesprys uitstekend, dit was die goed met ‘n 20% verhoging in die prys. 2018 was die sleg, want toe is daar net ‘n 2% verhoging en in 2019 is die lelike jaar, want hierdie jaar gaan ons ‘n daling in pryse sien.”

Hy sê dat vark, vis en hoender ook ‘n invloed op beespryse het.

“Van 2013 tot 2014 is daar meer geslag (skaap, bees, varke), 2015 tot 2016 was daar noodslagtings van beeste oor die droogte. In 2016/2017 was daar paniek, want daar was nie genoeg vleis nie. In 2018 word daar nog minder geslag, maar pryse styg nie,” sê hy.

In 2019 het die varkprys gedaal. “Daar word nie meer uitgevoer nie en die aanbod is minder as gevolg van die ekonomie.”

“Skaapvleis was die duurste in 2017, voerpryse was die laagste in 2017 en huidepryse het gedaal,” sê dr Frikkie.

Die werkloosheidsyfer in Suid-Afrika het van 24% (2011) tot 27% (2019) gestyg. “Dit is die tweede slegste in die wêreld,” sê hy.

Louw van Reenen

Louw van Reenen, besturende direkteur van die Beefmaster-groep, het oor die toekoms van rooivleisbedryf tot 2030 gepraat. Volgens hom is daar drie faktore wat boere beïnvloed: “Die weersomstandighede soos die droogte, geloofsoortuiging (om aan al die gelowe te voldoen) en die politiek (streng met uitvoere – ons kan sekere lande nie bereik nie). “Ons sal nooit aan ‘n land soos Japan se standaarde voldoen nie,” sê hy.

Hy het verder oor die nuwe tegnologie in voedselproduksie gepraat. “Daar is klaar vleis wat in laboratoriums gekweek word. Dit gaan nie boerdery vervang nie. Dit is ‘n ander produk.”

Die verdere toekoms van tegnologie na 2030: “Die verkoop van agter- of voorkwarte gaan verdwyn. Die verpakking gaan ‘n invloed hê. Die toekoms van boere gaan oor samewerking met besighede,” sê hy.

Dr Helet Lambrechts

Dr Helet Lambrechts van die Universiteit van Stellenbosch het die boere meer bewus gemaak oor peestersiekte. “Die probleem word net onder dorperskape gevind. Eerste gevalle hiervan is in 1970 in Calvinia opgemerk. Dis nie ‘n mooi siekte nie en kom van ontsteking.”

Prof Dirk Kotze van die Department Politieke Wetenskappe, UNISA, het oor die verkiesing 2019 en die pad vorentoe gepraat. “Die ANC het 11 000 minder stemme gekry en net 74,6% van mense het gestem. Dis minder as wat in die vorige verkiesing gestem het. Jongmense wil nie op die oomblik stem nie.”

Oor die nuwe president het hy bygevoeg: “Cyril Ramaphosa het die kabinet verklein soos hy gesê het. Hy kom dalk sy beloftes na. Mense moenie kyk wat aan die begin plaasvind nie, maar aan die einde van die proses. Cyril fokus op eenheid en uitvoere,” beweer hy.

Marina Bester

Marina Bester van Skaapvleis SA het boere ‘n kykie agter die skerms van verbruikersopvoeding gegee. Sy het die boere meer vertel oor watter mense vleiskopers is en hoeveel mense sê skaapvleis is goed vir jou gesondheid. Dit wil blyk dat mense met kinders meer vleis koop.

Nicol Jansen, Agri Noord-Kaap se president, het gesê dat Agri NK in gesprek is met die LUR van Landbou om fondse vir die rampgebied te kry. “Upington is ook al as rampgebied verklaar en die res van die Noord-Kaap het ver onder die gemiddelde reënval ontvang.”

James Faber, RPO se eerste nasionale vise-voorsitter, het die kongres afgesluit en aan boere gesê dat ons nog altyd ‘n oplossing gevind het. “Ons moet hieraan werk en ons moet ophou kla. Wees eerder deel van die oplossing, want ons moet ons boerdery in ons eie hande neem. Kos word op ‘n plaas geproduseer; iemand moet dit doen.” Hy sê dat roofdiere en dieregesondheid groot uitdagings in die rooivleisbedryf bly.

Vir meer inligting oor die RPO se werksaamhede of om ’n lid te word, besoek gerus hulle webblad by www.rpo.co.za.