Revaro bied vir boere masjiene vir elke taak

Wat kom by jou op as jy dink aan kwaliteit en bekostigbare masjinerie? Revaro Equipment (Edms) Bpk is die toonaangewende verskaffer van geel metaal- en materiaalhanteringstoerusting aan die landbou- en konstruksiebedrywe.

Van Laaigrawe tot Skidsteers en alles tussenin, Revaro het die masjien vir enige projek. ‘n Wye verskeidenheid toepassings, met behulp van verwisselende aanhegsels, kan met ‘n enkele masjien uitgevoer word.

Revaro-Laaigrawe (1.2T tot 7T) is veelsydige geelmetaalmasjiene. Of jy nou ‘n Laaigraaf benodig vir gebruik in landskap-, landbou-, konstruksie-, afvalbestuur-, bosbou- of myntoepassings, Revaro Laaigrawe maak jou materiaalhantering en laaiwerk veiliger, vinniger, meer presies en winsgewend. Alle wiellaaiers kom standaard met ‘n stel vurke ingesluit, maar ander aanhegsel om te oorweeg sou wees; auger, houtgrype, baalvurke en meer.

Van die bou van damme, gelykmaak van paaie, sluimer, sny en vul, uitgrawe en grawe van slote, tot die opgrawe en verskuiwing van grond op ‘n bouperseel of myn, is die Revaro HD-reeks TLB’s (90hp, 100hp) geskik vir enige omgewing en weerstoestande. Revaro weerbestande kajuite en 4×4-vermoëns verhoog produktiwiteit aangesien daar minder stilstand is tydens ongunstige toestande.

Alle TLB’s kom standaard met ‘n syskuif-graafarm, dit stel jou in staat om nader aan permanente strukture soos geboue en mure, en lugversorging te grawe. Hulle bied ook die opsie van Quick hitch, wat dit eenvoudiger, vinniger en meer gebruikersvriendelik maak om tussen ‘n wye reeks aanhegsels te wissel.

Revaro T-REX reeks mini-graafmachine (800 kg tot 6T) kom handig te pas vir kleiner take rondom die plaas waar gate of slote vir pype of pale uitgegrawe moet word, of paaie skoongemaak moet word vir roetebou ens.

Revaro-vurkhysers word volgens die hoogste internasionale gehaltestandaarde vervaardig.

Opsionele mas: 2-stadium 3.3m/3.5m/4mmmas; 3-stadium4.5m/5m/5.5m/6m/7.3mmmas.

Revaro verkoop vurkhysers van 2,5 ton tot 50 ton. Die beskikbare kategorieë is óf Standaard Vurkhysers vir pakhuisgebruik óf plat oppervlaktes, alle terrein vir steenwerwe en gebruik op gruis areas of Ruwe terrein wat voltyds 4×4 is met ‘n alleweerkajuit vir die mees ernstige toepassings. Hulle ontwerp is basies, so dit is baie maklik om te bedryf en in stand te hou.

Vir algemene toepassing word dit aanbeveel om ‘n Standaard FD2.5 ton vurkhyser te gebruik. Kliënte wat op steenwerwe werk, sal ook baat by die byvoeging van ‘n baksteengryp-aanhegsel by hul All-terrain-masjien. As die terrein rof en ongelyk is, word die rowwe terrein 4×4-eenheid aanbeveel.

3-fase Revaro Diesel Kragopwekkers (15kVA tot 2500kVA) kan jou huishouding of kleinhoewe versterk. Met die hoër reeks kragopwekkers kan jy ‘n fabriek of outomatiese baksteenaanleg bedryf.

Outostart: Bespeur wanneer die elektrisiteit vanaf munisipale krag afgesny word en outomaties begin (Met ‘n vertraging van jou keuse, so laag as 5-10 sekonde). Elektroniese regulering en sleutel-/drukknoppie-aanskakeling verminder stilstand.

NAVERKOOPDIENS EN ONDERDELE

Met ‘n Handelaarsnetwerk wat oor Suid-Afrika versprei is, en meer as 7 Tegniese diensspanne in die veld, bied Revaro ‘n omvattende dienste en ondersteuningstruktuur. Hulle het ‘n nasionale voetspoor en infrastruktuur wat hulle in staat stel om dienste en herstelwerk op en buite die perseel uit te voer, en sal binne 24-48 uur kontak maak om jou behoeftes te bespreek en asseseer.

Die Revaro-span is hier om jou te ondersteun met instandhouding en produkonderdele oor die lewensiklus van jou masjien. Groot en klein dienste en herstelwerk, van verskeie fabrikate en modelle, is beskikbaar met die toegevoegde waarde van ervare en kundige tegnici om jou toerusting aan die gang te hou.

Revaro Parts (Pty) Ltd het volledige voorraad onderdele en onderdele, na- en OPM, vir alle handelsmerke van vurkhysers.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Toerusting word verskaf gebaseer op ‘n volledige. Maak nie saak of jy ‘n masjien vir swaar vragte of ligte vragte benodig nie, Revaro Equipment (Edms)Bpk en Revaro Materials Handling (Edms)Bpk het die ideale toerusting vir jou. As jy nie seker is presies waarna jy soek nie, beveel Revaro se span kundiges meer as graag iets vir jou aan op grond van jou behoeftes.

Revaro-masjiene is slijtvast en duursaam – ideaal gebou vir die uitdagings van die Suid-Afrikaanse omgewing. Kom besoek ons gerus op standplase 921 & 922 by KragDag 2022 om meer te leer van ons reeks toerusting wat op skou sal wees.

Skakel hulle kantore by 011-794-8271 of kom sien gerus hulle vertoonlokaal by 125 R114 (hoek van Beyers Naude Rylaan), Muldersdrift, Krugersdorp. Besoek ook hulle webtuiste by: https://www.revaro.co.za/