Renosterboer emigreer, maar hou vas aan sy renosters

deur Tisha Steyn

Piet Warren, bekende wildboer van Gravelotte in Limpopo, is besig om

stadigaan, maar doelgerig, ontslae te raak van sy uiteenlopende bates met die doel om na Australië te emigreer. Piet (75) en Christine, sy vrou, het 39 jaar lank op die plaas Josephine naby Gravelotte geboer. Hulle twee kinders, Zoi en John, en hulle gesinne boer in Australië.

Plaaskind

Piet se pa, alom bekend as oom John, het die plaas Josephine in die dertigerjare teen twaalf pond per jaar gehuur terwyl hy by die Murchison-antimoonmyn ՚n paar kilometer daarvandaan gewerk het. “My pa het met almal Engels gepraat en hulle het hom in Afrikaans aangespreek,” vertel Piet, wat by die myn gebore is.

Daardie jare was die gebied langs die Krugerwildtuin in die verre noordelike deel van die land maar yl bewoon as gevolg van endemiese malaria wat mense uitgehou het, en runderpes, wat vir die eerste keer in 1896 onder hoefdiere soos beeste en wild gemaai het. “Niemand wou die grond hê nie,” vertel Piet. “As jou weiding op was of die veld afgebrand het, het jy net nog ՚n plaas gehuur.”

Toe Piet vier jaar oud was, het sy pa uit sy pos by die myn bedank en voltyds op Josephine gaan boer. Teen 1958 het hy twee plase besit en hoofsaaklik met Afrikanerbeeste geboer.

Piet is eers na die destydse Brits Hoër Landbouskool, voor hy op Merensky Hoër Landbouskool naby Tzaneen, wat heelwat nader aan die plaas is, matrikuleer het.

Na skool het hy saam met sy pa op Josephine begin boer. Hy het Christine, wat op Phalaborwa skoolgehou het, ontmoet en hulle is in 1977 getroud.

Swartwitpense

Die droogte van die sestigerjare was taai, daar was nie weiding nie en die beesgetalle het afgeneem. “Die finansiële impak van die droogte het astronomiese gevolge gehad wat ook ՚n impak op almal se lewenstandaarde en -orde gehad het.” Sy pa was een van die eerste boere wat Brahmanbeeste uit Amerika ingevoer het, en daarna het dit weer beter gegaan, want die beeste het goed aangepas.

Die droogte, maar veral jag in die winter, het die swartwitpense wat natuurlik hier voorgekom het, aansienlik uitgedun. Die staat het probeer ingryp om die diere van uitwissing te red, maar in die negentigs was daar van die sowat 30 000 swartwitpense in die dertigerjare, net 417 in die Gravelotte-gebied oor.

Omdat jag van swartwitpense met langer horings ՚n goeie inkomste genereer het, het Piet van die bulle laat jag. Toe hy agterkom die plan werk nie en hy boer agteruit, het hy na fyn waarneming aanpassings gemaak. Stadig maar seker het hy uitsonderlike teelbulle geteel deur gebruik te maak van genetika van diere wat hy wyd en syd met die hand uitgesoek het. Die hoogtepunt van sy intensiewe teelprogram in kleiner kampe en met bykomende voeding, was die bul, Piet, waarvan die horings 53+” was toe hy hom verkoop het.

Piet is bekend vir die baanbrekerswerk wat hy met die teel en ontwikkeling van swartwitpense gedoen het. Maar dit het jare se navorsing en intensiewe teling gekos.

“Trofeejag was in die vyftigs en sestigs onbekend en wild het geen waarde gehad nie. Ons het bokke vir rantsoen en huislike gebruik gejag,” vertel hy.

Deur die verandering in wetgewing wat bepaal het dat wild op ՚n omheinde plaas private besit geword het, is waarde geskep, en trofeejag het begin. “Ons eerste swartwitpensbul is deur ՚n Amerikaner gejag vir die enorme bedrag van R1 000, wat destyds dieselfde waarde van vyf beeste was.

“Dit het teweeggebring dat ons navorsing begin doen het oor habitat, getalle, voeding- en weidingsvereistes, en veral horinglengtes, want trofeejagters het groot geld vir langer horings aangebied.

“Dit het tot gevolg gehad dat die gemiddelde jagbare swartwitpens oor 25 jaar gegroei het vanaf 37’’ tot die huidige 47’’ en met baie besondere teelbulle wat nou heelwat langer as 50’’ is.”

Die ontwikkeling van die genetika het aan Piet die WRSA se Presidentstoekenning besorg. “Ek beskou die toekenning as die grootste erkenning wat ek ooit ontvang het.”

Renosters

Piet is ook bekend as een van die grootste renosterboere in die land.

Volgens hom het sy pad met die renosters ՚n ander roete gevolg. “Na vier besoeke aan Sjina het ek besef dat hulle ՚n ongekende tradisionele waarde aan renosterhoring heg, vandaar dat die prys van rou horing tans oor die R400 000 per kilogram is.

“’n Dooie renoster is nou baie meer waardevol as ՚n lewende. Dit beteken dat renosters se voortbestaan een van die volgende twee paadjies kan loop:

Die handel in renosterhoring word gewettig en lewende renosters se waarde neem tienvoudig toe;

Die huidige orde word gehandhaaf en die uiteinde is dat renosters sal uitsterf. Die Wildtuin se statistiek wys dat hulle reeds teen 2024 geen witrenosters sal oorhê nie.

Die huidige orde het bygedra tot Piet se besluit om ankers op te trek.

“Ek beplan nie om al my eiendom onmiddellik te verkoop nie en ek sal nog ՚n hele klompie jare by renosterboerdery betrokke wees,” gee hy die versekering.

Bek-en-klouseer

Deur die jare was die uitbreek van beken-klouseer ՚n belangrike faktor in sy besluitneming. “Na die bek-en-klouseer in die middel-sewentigs het ons ՚n slaghuis begin en Christine het ophou skoolhou. Ons het Josephine, waar ons 39 jaar lank gewoon het, na die fiasko van die 2021-uitbreking van bek-enklouseer verkoop.”

Dié uitbreking en die daaropvolgende verbod op vervoer van beeste het sy voerkraal erg geknou. “Die beperking het ses maande geduur voor ons weer kon bemark. Ek het besef beesboerdery in die onmiddellike omgewing van die Krugerwildtuin waar my grond is, gaan vir seker nie op die langtermyn haalbaar wees nie.

“Die 116 uitbrekings en die beperkings het my 100% reg bewys. Sonder daadwerklike bestuur met inenting en gedissiplineerde veeartseny-optrede sal veeboerdery al hoe moeiliker en meer uitdagend word.”

Toekomsplanne

Piet en Christine se kop staan in die afsienbare toekoms Australië toe waar hul kinders, Zoi en John, reeds jare lank gevestig is. “Zoi is al 22 jaar en John 17 jaar in Australië. Hulle het daar gaan studeer en net nooit weer teruggekom nie.

“Albei ons kinders is in Australië gevestig en boer daar. Dit maak net sin om soontoe te emigreer. Christine is heelwat jonger as ek en sy wil graag by die kinders en kleinkinders wees. “

Soos sy pa, is die woord “verlede” nie deel van Piet se woordeskat nie. “Ons is altyd besig met die toekoms en het min met die verlede te doen,” sê Piet in die boek Master Game Ranchers of South Africa: Passion and Power.

“Die verlede word gekenmerk deur sinne wat begin met ‘as’ en ‘moes’,” sê Piet. Albei antwoorde is altyd negatief en waardeloos. Die belangrikste rede

vir die skuif (Australië toe) is die feit dat die kinders en kleinkinders reeds daar gevestig is en dat ons oor die jare heen reeds heelwat geld daarheen geskuif het.”

Volgens hom beoog hulle om ՚n stuk grond sowat vier kilometer van Zoi-hulle se plaas te koop. “Hulle het reeds ՚n gevestigde skaap-voerkraal en ek vermoed dat daar daagliks genoeg werk sal wees om my besig te hou!”

Hy sê hy kan ook nie sê hy neem heeltemal afskeid van Suid-Afrika nie. “Die woord afskeid is nie heeltemal korrek nie. Ek kan my dit nie indink dat ՚n ouer Suid-Afrikaner van sy land in sy totaliteit kan afskeid neem nie.”

Wildboerdery se toekoms

“Aangesien die private besit van wild jag en wildboerdery bevorder, behoort daar ՚n baie blink toekoms vir wildboerdery in Suid-Afrika te wees,” sê Piet. “Met 56-miljoen geregistreerde jagters oor die wêreld, is hulle toekoms is baie rooskleurig.

“Ongeag die huidige teenkanting teen jag, sal goeie genetika en die huidige teelbeleid sorg dat daar altyd groter wildsbokke met langer horings in aanvraag is.

“Ek betwyfel dit sterk of die wêreld dit gaan regkry om jag in sy totaliteit te stop soos wat die ‘groenes’ vereis. Die bewys van hierdie stelling is dat die horings van jagbare diere in SuidAfrika al hoe langer word …”

Kontak Piet Warren by admin@pwplase.co.za of 083-379-6374.

Verwysings

Steyn, T., Van Zyl, P. (2017) Master game ranchers of South Africa: Passion and Power. JLO Publishing