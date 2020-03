Renault verras met bekostigbare Triber

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Dit bly effe van ‘n goëlbal – dis nou daai aflewering wat jou só tref dat jy wonder waar het dit vandaan gekom! Kom ek stel dit so: waar koop jy vandag ‘n nuwe goed toegeruste mini-SUV met 7 sitplekke wat groterige ouens soos ek met ‘n 1,85m lyf gemaklik kan laat sit, wat boonop ekonomies is op brandstof en dan teen ‘n verkoopprys wat beduidend onder R200 000 draai?

En nee as dit is wat jy dink, dit is nie in donker ondergrondse versteekplekke tussen ander gekaapte en gesteelde voertuie nie.

Die voertuig is nuut beskikbaar by Renault handelaars landswyd en staan bekend as die Triber!

Ons het onlangs die plaaslike mediabekendstelling van die nuwe Renault Triber in ‘n snikhete KwaZulu Natal bygewoon en was aangenaam verras met die nuweling wat in Indië gebou word en laasjaar daar bekendgestel is.

Voorkoms en Ontwerp

Op die oog af lyk die Triber of dit kan meeding met die Toyota Avanza, Honda BR-V en Suzuki Ertiga, maar van nader beskou is die Triber se lengte van 3,99 meter egter meer die van ‘n klein luikrugmotor.

Renault het dit egter duidelik gemaak dat die Triber nie ‘n gerekte KWID is nie, alhoewel die Triber en die KWID in dieselfde aanleg in Indië gebou word. Die nuweling is op ‘n nuutontwerpte platform gebou en loop teen 182 grondvryhoogte effe hoër bo die grond, met die bestuurder wat ook in ‘n verhoogte posisie sit ten einde ‘n gevoel te skep dat die Triber ‘n kompakte SUV is.

Na ‘n bekendstellingsroete van meer as 300 km deur die midde lande van KZN was dit duidelik dat die Triber ook geensins soos die KWID bestuur nie.

Met die klein enjin wat dwars in die neus gemonteer is, is die enjinkap verbasend kort en vertoon die Triber breed van voor beskou. LED dagryliggies dra ook by tot ‘n moderne vooraansig. Die gevolg van die kort neus is dat die kajuit meer binnespasie beskikbaar het vir insittendes. Juis daarom voel die 7-sitplekker geensins beknop nie. Die derde ry sitplekke kan maklik uitgehaal word sonder dat enige gereedskap benodig word om sodoende 625 liter laairuimte te skep. Die tweede ry sitplekke kan ook platslaan vir self nog meer spasie. Volgens Renault is daar meer as 100 verskillende opsies oor hoe die sitplekke verander kan word. Hierdie praktiese ontwerp maak die Triber na my mening ‘n ideale Uber-taxi of die gastevervoer vir ‘n klein gastehuis of restaurant. Selfs as ‘n bekostigbare krooskarweier sal die Triber die logiese antwoord wees.

Kajuit en toerusting

Die kajuit van die Triber voel verbasend ruim. Die sitplekke sit gemaklik en selfs die kop-, skouers- en beenruimte het geensins ingeperk gevoel nie. Afwerking is oorwegend harde plastiek, maar dit vertoon of voel nie goedkoop nie. Die Triber is plaaslik beskikbaar in 3 afwerkingsvlakke naamlik die intreevlak Expression, ‘n middelvlak Dynamique en die topmodel Prestige. Selfs die Expression is verbasend goed toegerus in standaardvorm.

Die Dynamique en Prestige modelle kom toegerus met ‘n 8” MediaNav Evolution raakskerm wat die tru-kamera (slegs by die Prestige) beelde vertoon, toegang bied na alle rit- en voertuiginligting asook die klank en kommunikasiestelsels beheer. Die stelsel bied ook stembeheer, ‘n video terugspeel-funksie en is ook aanpasbaar met Apple CarPlay en Android Auto, terwyl Bluetooth skakeling ook beskikbaar is. ‘n USB koppelpunt is voor gemonteer met ‘n 12V laaisok agter. Die Triber bied ook sleutelose toegang asook Stop/Aanskakel funksies.

Digitale instrumentasie met LED beligting asook elektriese vensters en spieëls is standaard. Lugversoring is beskikbaar vir al drie rye insittendes terwyl die sentrale konsole en smukkassie ook verkoel wanneer die lugversorging aangeskakel is.

Die Expression en Dynamique is toegerus met 2 voorste lugsakke terwyl die Prestige ook 2 kantlugsakke vir die voorste insittendes bied. Die Triber het nie stabiliteitsbeheer nie, maar ABS met EBD is standaard.

Enjin en verrigting

Renault het die Triber toegerus met ‘n nuwe generasie ENERGY 1.0 liter 3-silinder enjin wat vir nou eers sonder turbo-aanjaging moet klaarkom. ‘n Turbo weergawe word later tot die reeks gevoeg.

Die huidige enjin lewer 52kW met 96Nm wrinkrag maksimum met ‘n 5-spoed handratkas wat krag na die voorwiele stuur.

En hier is die Triber se huidige dilemma. Tydens ons bekendstellingsrit het ons op snelweë, deur stedelike verkeer asook oor die groen heuwels van die KZN middellande met die Triber gery. Na 300 km plus was dit duidelik die enjintjie is gewillig, maar gaan sukkel met 5 passasiers, wat nog te sê van 7 volwassenes!

Verbysteek was gemaklik as die momentum behou word, maar sodra daar agter stadige verkeer gery word was dit onmoontlik om teen ‘n heuwel verby te steek. Die kragtiger enjin sal hierdie probleem oplos. Die positiewe is egter dat Renault se amptelike brandstofverbruik vir die Triber aangegee word as as 5.5L/ 100 km wat saam met die lae onderhoudskoste die Triber uitstekende waarde maak vir die Suid-Afrikaanse koper .

Ritgehalte en paddinamika

Tydens ons rit was ons aangenaam verras met die Triber se padgedrag, veerstelsel en algemene ritgehalte. Glad nie sleg vir die prys nie en die padgedrag en dinamika is strate besig as die van die KWID. Die stuur is bietjie lig maar meeste bestuurders van die Triber gaan dit so verkies. Ons kon die Triber gemaklik en padvas beleef teen snelwegspoed en ek kon selfs by geleenthede die waentjie vinniger as normaal deur die draaie looi sonder om onveilig te voel.

Opsomming

Die Renault Triber bied uitstekende waarde in ‘n verrassend goed toegeruste pakket. Die enjintjie kort meer oemf, maar meeste gebruikers sal daarmee saamleef want die prys is reg. Ek hoef nie ‘n profeet te wees om te voorspel dat die Triber meer as verwagte verkoopsyfers gaan behaal nie.

Prys met bekendstelling:

Renault Triber Expression 1.0-liter ENERGY – R164 900

Renault Triber Dynamique 1.0-liter ENERGY – R174 900

Renault Triber Prestige 1.0-litre ENERGY – R189 900

Ingesluit by die prys van die Triber is ‘n 2 jaar/30 000 km diensplan asook ‘n 5 jaar/150 000 km meganiese waarborg. Dienste moet elke 15 000 km gedoen word.