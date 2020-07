Remacon YFEL bied ’n kitsoplossing vir berging

This post is also available in: English

Boere is altyd op soek na bergingsoplossings wat aanpasbaar is by seisoenale behoeftes. Vandag het jy ’n groot hoop mielies wat op ’n plek in die skuur gebêre moet word vir voerrantsoene, maar oor ’n maand het jy minder mielies en meer kalk wat in dieselfde skuur moet kom. Hoe nou gemaak?

’n Suid-Afrikaanse maatskappy het ’n oplossing gevind vir massa-opberging deur veelsydige, modulêre bunkers te ontwerp wat reeds wyd in die landbousektor aangewend word. Die YFEL-stelsel is ’n vinnige oprigtingsmetode om ’n bunker te bou, ’n bestaande bunker te verskuif of die uitleg van bunkers te verander.

Remacon Products vervaardig sedert 2004 betonprodukte wat vooraf gegiet is. Die plan agter die modulêre YFELstelsel is geïnspireer deur die vorm van die Eiffel-toring nadat Remacon se eienaar, Silvio Ferraris, die toring in Parys, Frankryk besoek het. Elke YFEL-module het rofweg die vorm van die Eiffel-toring as dit van die kant af beskou word.

Die aanpasbare YFEL-blokke word gebruik vir die skeiding van verskillende

grondstowwe en produkte in groot opbergingsruimtes. Jy kan skadunet of seile daaroor trek om gebergde materiaal te beskerm.

Hierdie panele word teenaan mekaar staangemaak om ’n stewige wand te vorm. Die YFEL-panele is in hoogtes van 1,2 m tot 4 m beskikbaar, met verdere opsies vir hoeke van 90°, 120° en 135°.

Sommige van die maatskappy se landboukliënte sluit AFGRI, GWK, VKB, Beefmaster en VS Agri in. Christopher Crosgrove van Remacon Products sê: “Ons landboukliënte verwelkom die veelsydigheid. Dikwels het iemand beplan om net een produk te bestel, maar hy bestel weer en weer as gevolg van die veelsydigheid.”

YFEL se panele is nie noodwendig permanente strukture nie omdat dit maklik herrangskik kan word soos bergingsbehoeftes verander en die uitleg vir seisoenskommelinge van insetmateriaal vereis word.

Die installering is eenvoudig en mure van tot 120 m lank en 4 m hoog word binne agt uur opgerig, mits toerusting beskikbaar is en die terrein reg voorberei is. In COVID-19 se inperkingstyd is sulke vinnige werk met min personeel ’n groot voordeel.

’n Span konstruksiepersoneel en hulle toerusting is oorbodig vir hierdie eenvoudige, maar doeltreffende, ontwerp en oprigting. Met die regte grondvoorbereiding en ’n vurkhyser of hyskraan word die panele vinnig opgerig sodat dit dadelik vir opberging beskikbaar is. Die maatskappy gebruik selfkompakterende beton wat na 28 dae ’n sterkte van 40 tot 60 megapascal bereik. Afhangende van die bunker se doel en hoogte, kan verskillende staalbewapenings gebruik word.

Die los modules se ontwerp maak byvoegings aan die struktuur maklik en vinnig. Ondernemings se behoeftes is nie staties nie en vir bykomende opbergingsruimte of soos kontantvloei dit toelaat, is veranderings, byvoegings en verskuiwing na ’n ander perseel ’n maklike en vinnige taak.

Christopher sê: “Vir baie ondernemings het die YFEL-stelsel nou ’n standaard-item geword soos hulle begrotings dit toelaat.”

Nog ’n belangrike voordeel is dat die YFEL-stelsel saam met jou kan trek as jy moet of wil verskuif. Die onsekerheid van toekomstige grondbesit maak van die YFEL-stelsel ’n verskuifbare bate sodat jy kan seker wees dit bly jou eiendom.

Kry meer inligting oor die YFELoplossing op Remacon se webwerf https://remacon.co.za/ of kontak Christopher Cosgrove by 082-880-0184 of christopher@remacon.co.za.