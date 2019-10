Rekords spat by NAMPO Kaap

This post is also available in: English

Duisende mense wat NAMPO Kaap in Bredasdorp vanjaar besoek het wasin hulle noppies met dié skou. Jannie de Villiers, hoofuitvoerende beampte van Graan SA, is ook ingenome met die vordering van die skou.

Hy sê: “NAMPO Kaap is nog in ’n vestigingsperiode, maar ons is baie optimisties oor die groei. NAMPO het drie doelwitte: om landbou volhoubaar te maak; om die beeld van landbou positief te hou; en om die boer ’n plek te gee waar hy tuis voel.”

Jannie de Villiers, hoofuitvoerende beampte van Graan SA wat die organiseerder is van NAMPO.

Graan SA en 45 ander borge het onvermoeid gewerk om hierdie doelstellings te bereik en van NAMPO Kaap ’n reuse sukses te maak. Selfs al was dit reënerig en koel, het 21 150 besoekers die kans aangegryp om te gaan kyk wat die 409 uitstallers die boer kan bied.

Die aantal besoekers en uitstallers het selfs die organiseerders se verwagtinge oorskry. Die plaaslike gemeenskappe vind ook baat by NAMPO Kaap. Daar was nie plek vir ’n muis in die gastehuise van Bredasdorp en omliggende dorpe nie. NAMPO ploeg ook terug in die gemeenskap: “Ons kry plaaslike organisasies soos kerke en skole om die kosstalletjies te beman,” verduidelik Jannie.

Daar is ook klem gelê op die toekoms van landbou deur die jeug aan te moedig om betrokke te raak. Daar was vier jeugskoue waar skoolkinders hulle diere kon inskryf of hulle perdryvernuf kon wys. Ernstige sake soos veiligheid op plase, ekonomiese druk en transformasie in die landboubedryf was op die sakelys van die Nasie in Gesprekplatform wat daagliks in die Santamouditorium gehou is.

Ford se nuwe Ranger RAPTOR het sy spiere op die 4×4-baan gebult. Die 2019-model spog met ’n tienspoedratkas en ’n 2,0ℓ bi-turbo enjin wat 157 kW lewer.



CLAAS het onder meer die XERION 5000 T4f trekker laat pronk. Met 390 kW is daar geen werk wat hierdie bul van ’n trekker nie kan baasraak nie.