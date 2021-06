Reinke-spilpunt bly betroubaar na bykans 40 jaar

This post is also available in: English

Geld is ‘n ding wat nie links en regs verkwis kan word nie. Elke sent wat ‘n boer aan toerusting bestee, moet vir hom werk – verkieslik jare en jare en jare lank. ‘n Boer werk immers hard vir sy geld, daarom is dit redelik om te verwag dat sy geld ook hard vir hom moet werk.

Een so ‘n wyse boer wat sy geld deeglik vir hom laat werk, is Mike Willment van Struan-boerdery naby Underberg in Natal. Mike vertel hoe sy vorige vennoot in die vroëe tagtigs ‘n tweedehandse Reinke-spilpunt by ‘n ander boer gekoop het. “Graham Robertson het hierdie spilpunt by ‘n ander plaas gekoop, en ons het hom hier laat oprig om voer vir die melkkoeie aan te plant. Hier loop hy vandag nog,” sê Mike.

Mike Willment van Struan-boerdery naby Underberg in Natal

Vir die afgelope bykans 40 jaar werk hierdie Reinke-spilpunt elke dag voorbeeldig en sonder enige probleme. “Intussen het ons ander spilpunte ook opgerig, maar hierdie een werk nog al die pad getrou, sonder om my ooit in die steek te laat,” sê Mike.

Mike erken dat hy al oor die jare heen ‘n paar onderdele moes vervang. Van die ratkaste moes al vervang word en van die elektronika is al oorgedoen. “Hierdie dele wat vervang moes word is aanvaarbaar. Veel nuwer spilpunte, wat nog nie naastenby veertig jaar aanhoudend moes werk nie, moes al soortgelyke herstelwerk kry.”

Hierdie kannniedood-spilpunt het vier torings en besproei 21 hektaar sodat Mike se koeie heerlik kan smul en oorvloedige, gesonde melk lewer. Hy spog nog steeds met van sy oorspronklike bande, ratkaste en elektriese motors. “Dit is maklik om te sien watter van die motors nog oorspronklik is. Dit is die wat regop tussen die dryfaste staan. Die nuwes is almal plat en in ‘n reguit lyn met die ratkaste,” verduidelik Mike verder.

Reinke beroem hulle op die feit dat hulle met ‘n stewige struktuur en lae swaartepunt ‘n sterk spilpunt ontwerp wat baie minder staal gebruik as die mededingers in die mark. Wanneer hierdie spilpunt se ontwerp met die nuwe Reinkes vergelyk word, is dit duidelik dat daar bitter min aan die oorspronklike ontwerp verander is. ’n Mens verander immers nie aan ‘n ding wat perfek werk nie. Die kenmerkende lae profiel van die Reinke-ontwerp is onmiskenbaar.

Die duursaamheid van ‘n Reinke-spilpunt kan aan meer as die slim ontwerp, wat al oor vele dekades bewys is, toegeskryf word. Die gehalte van die staal en die deeglikheid van die versinkingsproses speel ook ‘n groot rol in die duursaamheid van die spilpunt. Elke deel van die staalraamwerk word eers behandel om alle onsuiwerhede van die staal se oppervlak te verwyder. Daarna word dit in ‘n versinkingsbad gedompel om te sorg dat die versinking eweredig oor die hele struktuur versprei word.

Soos wat die tegnologie oor die jare ontwikkel het, het hierdie proses meer doeltreffend geword, maar die beginsels bly steeds dieselfde. Goeie staal en behoorlike versinking beteken vir die boer meer jare se diens wat hy uit sy besproeiingstelsel kan geniet.

Die versieningswerk wat Mike oor die jare aan die spilpunt moes doen, sluit in om die bande se lugdruk dop te hou, die ratkaste vol olie te hou, en die nodige dele gereeld te smeer met ghries. Verder het hy ook spuitpakette vervang wanneer dit nodig geword het.

In ruil vir hierdie bietjie moeite sorg Mike se Reinke dat die geld wat in hom belê is jare en jare en jare lank ‘n oorvloedige opbrengs bied.

