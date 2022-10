Reinke SA trek na Potchefstroom vir nog flinker diens

Die oprigting van ‘n besproeiing-stelsel kan uitdagend wees, maar flink diens en die blitsige beskikbaarheid van onderdele maak dit makliker. Reinke verstaan dit baie goed en daarom is die besluit geneem om die besproeiingsmaatskappy se hoofkantoor en onderdelepakhuis van Durban af na Potchefstroom te verskuif waar dit meer sentraal geleë is.

Vanuit die nuwe hoofkantoor sal die Reinke-span voortgaan om voortreflike diens aan Suid-Afrika en die buurlande te lewer. Boonop is die nuwe pakhuis twee keer groter as die een in Durban. Dit beteken twee keer meer onderdele wat aangehou kan word en nog minder wagtyd as vroeër.

Potchefstroom beteken beter dienslewering vir Reinke

“Die nuwe uitbreiding sal ons toelaat om ons reikwydte regoor Suid-Afrika sowel as Botswana, Namibië en Zim-babwe te verbreed,” beklemtoon Patrick Ellis, die besturende direkteur van Reinke Suid-Afrika. “Dit beteken beter en vinniger diens aan ons bestaande en nuwe kliënte in die hele streek. Daarby sal die ruimte in die pakhuis aan ons die geleentheid bied om ons kliëntebasis en ons produkreeks te vergroot.”

Voordele vir Reinke en die gemeenskap

Die uitgebreide Reinke-hoofkantoor skep ook bykomende werksgeleenthede vir algemene werkers en verkoopspersoneel binne die bestaande werksmag. Meer hande wat die werk kan doen dra ook by tot beter bystand en ondersteuning aan boere.

Reinke se span glo ook daaraan om betrokke te raak by die plaaslike gemeenskap en omgewing. Daar is reeds uitgereik na die Potchefstroomse Sakekamer om hulp aan te bied met die instandhouding en skoonhou van paaie, sypaadjies, parke en ander openbare ruimtes in die gebied.

In ‘n tyd wat boere net altyd onderworpe is aan prysstygings, wag daar moontlik ook ‘n paar goeie verrassings. As gevolg van die konsolidasie van die hoofkantoor in ‘n enkele plek, kan sommige van Reinke se dien-ste en produkte selfs ‘n bietjie goedkoper word.

Reinke het groot planne vir die toekoms

“Hierdie nuwe hoofstuk sal die begin wees van ons doelgrigte uitbreiding na lande soos Namibië, Zambië, Swaziland, Mosambiek en Zimbabwe, met die uiteindelike doel om ons Reinke-handelaarskappe in elk van daardie lande sterker te maak,” sê Patrick. “Ons sal dit doen deur bemarking- en tegniese ondersteuning en opleiding te verbeter, en ook nader aan die boere in hierdie gebiede beweeg.”

Die handelaars wat tans Reinke-produkte in hierdie Afrika-lande verkoop, sal baie voordeel trek uit die verskuiwing na Potchefstroom.

“Wanneer ons die geleentheid sien om meer Reinke-handelaarskappe in hierdie Afrika-lande te vestig, sal ons permanent of tydelik tegniese adviseurs op sekere strategiese plekke plaas,” verduidelik Patrick. “Wanneer die spilpunte eers geïnstalleer is, is dit nie ingewikkeld om te bedryf nie. Die stelsels is robuust, wat beteken dat probleme selde voorkom. Wanneer dit wel voorkom, help ons kliënte gewoonlik telefonies, maar as die probleem ‘n besoek vereis, dan ry ons graag uit na die plaas.”

Omdat die Reinke-span bewus is diensdaarvan dat elke boer se doelwit ‘n verhoogde uitset is, ontwerp en vervaardig hulle produkte wat sterker is en langer hou. Saam met die skuif na die nuwe hoofkantoor, moedig Patrick hulle kliënte aan om al die Reinke-nuus te bly volg. “Hou hierdie ruimte dop! Reinke Afrika gaan met ‘n groot verrassing in 2023 na vore kom.”

Vooraanstaande bestuursproduk deur Reinke

Ondertussen moedig Reinke boere aan om CropX te gebruik met betrekking tot die waterbestuur van hulle besproeiingstelsels. CropX spesialiseer in besproeiing- en grondwaarnemingstegnologie vir boere. Hierdie gevorderde tegnologie ontleed velddata om oesinsette te voorspel. Die ongeëwenaarde verbinding tussen grond- en CropX-veldsensors skep verbeterde besproeiingsvoorskrifte vir Reinke se spilpunte.



CropX word in die grond ingeskroef vir data-insameling.

Vir meer inligting oor Reinke se besproeiingstelsels wat jou sak en behoeftes pas, praat met Patrick Ellis by +27-(0)31-350-4525, of stuur ՚n e-pos aan patrickellis@reinke.com.