Reinke bied oplossings vir elke grootte land: Nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt is propvol voordeleis voordele

Min dinge is so mooi soos ’n spilpunt wat oor ’n groen koringland beweeg. Tog was dié toerusting nie vir almal beskore nie en vroeër is geglo dat spilpunte nie juis geskik is vir kleiner plase, hoewes of beginnerboere nie.

Maar Reinke het dit alles verander met ’n spilpunt wat juis vir die kleiner boer die verskil kan beteken tussen gelykbreek en wins. ’n Spilpunt LYK duur, maar per hektaar kos dit minder as ‘n drupbesproeiingstelsel.

Twee groot probleme wat kleiner boere ondervind, is gebrekkige toegang tot betroubare kragvoorsiening (of duur krag) en lae waterdruk.

Met Reinke se nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt (EDMP = Engine Driven Mini Pivot), kan ’n kleinskaalboer ook sy diere se weiding besproei, of selfs sorg dat die lappie mielies agter die huis genoeg water kry. Hy vat net ’n kannetjie petrol saam, sit die enjin aan die gang en kyk hoe groei sy drie hektaar soos die groot lande van sy kommersiële buurman.

As hy wil, kan hy ook die sleepbare-spilpunt-opsie neem en dan met een spilpunt meer as een kleiner land aan die gang hou of dit volgens seisoenale vereistes verskuif.

Die groot voordeel van die enjin-aangedrewe spilpunt teenoor ’n water-aangedrewe spilpunt is dat daar nie soveel waterdruk hoef te wees nie.

Die Mini-spilpunt het nie ’n beheerpaneel nie, maar bied ’n keuse van ratkaste wat die spoed en dus toedieningsvolume bepaal. Die ratkaste is beskikbaar met lae spoed, standaard spoed of hoë spoed. Afhangend van die ratkasverhouding, sal die spilpunt vinniger of stadiger loop teen dieselfde enjinomwentelinge per minuut.

Die krag agter die Mini-spilpunt is ’n 4-kW petrolenjin en met die 22,7 liter brandstof in die tenk, sal die spilpunt minstens 16 uur aaneen kan loop, selfs as die boer die enjin teen volspoed laat hardloop. Vir besproeiing sal die enjin nie naastenby so hard werk nie. ’n Staaldeksel beskerm die enjin teen die elemente.

Reinke se kundiges help die boer om die regte spanlengte, oorhanglengte, wielgrootte, aandrywing en spuitpakket te kies. Reinke-handelaars kom rig dan die spilpunt op. Reinke voorsien die boer ook van pompe en pype. Spanlengtes wissel tussen 41,8 m tot 65 m en oorhanglengtes van 12,8 m tot 32 m. Altesaam is die Mini-spilpunt dus nie langer as 97 meter nie en dit dek ’n sirkel van omtrent 3 hektaar.

Die Mini-spilpunt is die jongste in ’n hele reeks besproeiingsoplossings wat Reinke al die pad van Nebraska in Amerika af aan boere bied, maar net hier in Suid-Afrika is al die onderdele, diens en kundigheid wat die boer kan benodig in ’n japtrap beskikbaar.

Die kleiner spilpunte pas nie net perfek in om die uitvalshoeke op kommersiële plase beter te benut nie, maar kan ook ’n wesenlike verskil maak in die doeltreffendheid waarmee die kleiner boer sy grond- en waterbronne benut. Die stelsels kan ook vir enige gewas gebruik word en bespaar arbeidskoste.

Om die spilpunt in stand te hou is so maklik soos melktert eet. Die sproeiers word nie tussen die plante weggesteek, soos met ander soorte besproeiing nie. Die boer kan dadelik opmerk wanneer ’n sproeier nie reg werk nie. Die sproeier kan dan maklik skoongemaak, reggemaak of vervang word.

Omdat die spilpunt kleiner is en homself aandryf, word dit blitsig opgerig. Daar hoef nie ’n elektriese koppelpunt te wees nie. Solank daar watertoevoer is, doen die spilpunt sy werk. Gewoonweg het enige Reinke spilpunt ’n leeftyd van minstens 25 jaar, maar die eerste Reinke spilpunt is in 1968 opgerig en werk vandag nog.

Indien die boer die nodige versieningstakies verrig, kan die spilpunt ’n leeftyd lank hou. Daar is min tot geen filtrering nodig vir die Mini-spilpunt nie. Eenvormige watertoediening word maklik bewerkstellig. Water sak vanaf ’n spilpunt oor die hele grondprofiel neer soos reën, wat ontkieming aanhelp. Dit is ook maklik om die Mini-spilpunt met ’n dubbeldoelspuitpakket toe te rus – een vir ontkieming en een vir groei.

Met ’n drupstelsel, wat normaalweg die alternatiewe besproeiingsmetode is, moet jy gereeld chemikalieë gebruik om konsentrasies van minerale wat druppers verstop op te los, asook om wortelindringingskade aan ondergrondse pyplyne te bekamp. By hierdie spilpunte is daar geen probleme van die aard nie. Watertoediening van bo beteken egalige verspreiding oor die hele oppervlakte met soute wat beheer word deur dit uit die wortelsone te spoel.

Die gebruik van hoësterktestaal maak Reinke se stelsels gehard en betroubaar, daarom kies boere wêreldwyd al vir meer as 60 jaar Reinke-besproeiingstelsels. ’n Reinke-stelsel betaal homself oor en oor in sy leeftyd en sorg dat jou lande en gewasse die regte hoeveelheid water op die regte tyd kry om wenoeste te behaal.

Vind meer uit by Patrick Ellis, direkteur van Reinke Suid-Afrika, by 031-350-4525, of stuur ’n e-pos aan patrickellis@reinke.com.