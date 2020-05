Reinke bied oplossings vir Afrika: Ontmoet die nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt

This post is also available in: English

’n Spilpunt bly die koning van besproeiingstelsels, maar gebrekkige toegang tot betroubare kragvoorsiening of duur krag en lae waterdruk keer dikwels voornemende spilpunteienaars om tot die groot voorwaartse stap oor te gaan.

Met Reinke se nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt (EDMP = Engine Driven Mini Pivot), kan ’n Karooboer nou in die haaie vlakte lusern vir die skape gaan plant sonder om te sukkel om Eskom daar te kry. Hy vat net ’n kannetjie petrol saam, sit die enjin aan die gang en kyk hoe groei sy drie hektaar voedsame lusern.

As hy wil, kan hy ook die sleepbare spilpunt-opsie neem en dan met een spilpunt meer as een kleiner land aan die gang hou of volgens seisoenale vereistes verskuif. Die groot voordeel van die enjinaangedrewe spilpunt teenoor ’n wateraangedrewe spilpunt is dat daar nie soveel waterdruk hoef te wees nie.

Die Mini-spilpunt het nie ’n beheerpaneel nie, maar bied ’n keuse van ratkaste wat die spoed en dus toedieningsvolume bepaal. Die ratkas kom in lae spoed, standaard spoed of hoë spoed. Afhangend van die ratkasverhouding, sal die spilpunt vinniger of stadiger loop teen dieselfde enjinomwentelinge per minuut.

Die krag agter die Mini-spilpunt is ’n 4-kW petrolenjin en met die 22,7 liter brandstof in die tenk, sal die spilpunt minstens 16 uur aaneen kan loop, selfs as die boer die enjin teen volspoed laat hardloop. Vir besproeiing sal die enjin nie naastenby so hard werk nie. ’n Staaldeksel beskerm die enjin teen die elemente.

Reinke se kundiges kan die boer help om die regte spanlengte, oorhanglengte, wielgrootte, aandrywing en spuitpakket te kies. Reinke-handelaars sal dan die spilpunt kom bou. Reinke kan die boer ook van pompe en pype voorsien. Spanlengtes wissel tussen 41,8 m tot 65 m en oorhanglengtes van 12,8 m tot 32 m. Altesaam is die Mini-spilpunt dus nie langer as 97 meter nie.

Die Mini-spilpunt is die jongste in ’n hele reeks besproeiingsoplossings wat Reinke aan boere al die pad van Nebraska in Amerika af bied, maar net hier in Suid-Afrika is al die onderdele, diens en kundigheid wat die boer kan benodig in ’n japtrap beskikbaar.

Verskillende ratverhoudings in die ratkaskeuses bepaal die spoed waarteen die Mini-spilpunt loop en daar is geen verdere beheer nodig nie. Daar is ook geen kabeldiefstal nie!

Reinke lei spilpunttegnologie

Reinke is die enigste spilpunt wat van hoësterktestaal vervaardig word. Met goeie ingenieursvernuf is ’n besproeiingstelsel geskep wat onwrikbaar stewig is, maar ook liggewig. Die staal is tot 50% stewiger as dié in mededingende spilpunte, maar die spilpunt self weeg tot 20% minder. In 1968 het Reinke die hele spilpuntbedryf op sy kop gekeer met die bekendstelling van die eerste omswaaibare elektries-aangedrewe spilpunt met ’n sleepring wat aanhoudende rotasie moontlik maak. Reinke was ook die eerste spilpunt met ’n span van meer as 30 meter.

Vandag is Reinke steeds aan die voorpunt van nuutskeppings met die Reinke-presisiebestuurbeheerpanele, -afstandmonitering en -beheer deur ReinCloud, sleepbare spilpunte en ’n buigbare driewielbasis wat verseker dat elke toring deurgaans stewig op Moeder Aarde stap.

’n Staaldeksel beskerm die Reinke-Mini-spilpunt se enjin teen die elemente en al wat nodig is om jou spilpunt aan die loop te kry, is ’n bietjie petrol in die tenk.

Reinke tem Afrika

Reinke is al vir baie jare deel van landbou in Afrika en is van 2017 af volstoom in Suid-Afrika na ’n tydperk van afwesigheid. By die pakhuis in Durban word daar volledige stelsels aangehou en daar is ’n uitgebreide onderdeleafdeling.

Dit beteken onmiddellike, flinke diens oral in Afrika. “Ons sou nooit die groei kon bereik wat ons reeds bereik het sonder die regte mense nie,” sê Patrick Ellis, Reinke SA se bestuurder.

Reinke SA se toegewyde, kundige span in die pakhuis word deur Dhliep Bissessar gelei en die sterk tegniese bystand en naverkopediens waarop boere kan reken, geskied onder die wakende oog van Jaco Scheepers as tegniese verkoopsbestuurder en Paul van den Berg as tegniesedienste-ingenieur.

Reinke SA se spilpunte skep vrugbare oases onder die Afrikason in Angola, Namibië, Zambië, Zimbabwe, Mauritius, Nigerië, Botswana, Sudan, Algerië, Senegal en Suid-Afrika self.

Patrick sê: “Dit gaan goed met Reinke SA en ons het oor die afgelope twee jaar merkwaardige groei getoon. Dit gaan nie net oor die uitstekende gehalte van die toerusting en die bekostigbaarheid van ons stelsels nie, maar ook omdat ons verstaan dat ons kliënte se sukses ook ons sukses is!”

Kontak Patrick Ellis by 031-350-4525 of patrickellis@reinke.com en besoek www.reinke.com vir besproeiingsoplossings uit die boonste rakke.