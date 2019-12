Reinke – Besproeiingstelsels: Voorkomende onderhoud

This post is also available in: English

Die plantseisoen is hier en boere regoor die land moet besin oor wat hulle van hulle spilpunte verwag. Die spilpunt is die boer se enigstestuk toerusting wat 365 dae per jaar buite aan die elemente blootgestel is.

Die spilpunt kry nie die kans om soos ander toerusting knus en veilig in die skuur te oorwinter nie.Tog is die spilpunt, soos ander toerusting, ’n aansienlike belegging wat die boer vir baie jare moet dien wanneerhy dit die nodigste het.

Reinke wys boere daarop dat behoorlike sorg vir die spilpunt hulle winsgewendheid en opbrengs op belegging aansienlik verbeter. Dit is belangrik om reeds voor diebegin van die plantseisoen te kyk watter voorkomende onderhoud nodig is om te sorg dat jou spilpunt later in die seisoen ononderbroke ten beste werk.

Reinke stel voor dat jy eerder op voorkomende onderhoud konsentreer as om later gedwonge herstelwerk te doen wanneer foute opduik. Volg altyd die onderhoudwenke in jou Reinke-produk se handleiding om die betroubaarheid en lang lewe van jou spilpunt te verseker. Die Reinkewaarborgbied die boer ook die keuse om ’n tegnikus vanaf sy plaaslike Reinke-handelaar af te laat kom om die voorkomende onderhoud met egte Reinke-onderdele te doen.

Reinke het ’n kontrolelys opgestel van die stappe wat gevolg moet word om die besproeiingstelsel deeglik na te gaan sodat dit deurgaans die bestewerkverrigting lewer. Heel eerste moet die veilige werktoestande van jou spilpunt voor die seisoen nagegaan word.

Tweedens moet staantyd gedurendedie kritieke besproeiingstyd met minimale onderhoud voorkom word. Laastens, verleng jou stelsel se lewe deur na-seisoenonderhoud om jou belegging te beskerm. Die boerwat hierdie voorkomende stappe volg, kan die gemoedsrus hê dat sy spilpunt lank en betroubaar sal werk. Die voorseisoen-aftiklys word gewoonlik vroeg in die lente gevolg en sluit in ’n deeglike inspeksie en die nodige regstellende stappe om te verseker dat die stelsel slaggereed is. Eksterne toestande soos moontlike skade wat weidende diere kon aanrig, sowel as wind- of stormskade, moet nagegaan word.

Gaan al die sprinkelaarkomponente na om te verseker dat jou spilpunt die regte hoeveelheid water teen die regte drukking toedien tydens die groeiseisoen.

Kontrolelys vir voorseisoeninspeksie

Maak seker dat die elektriese stelsel gegrond is

Kyk of daar enige strukturele of elektriese gevaar is

• Gaan die toestand van die stelsel na

• Gaan die spilpunt se senter na

• Inspekteer die montering en ankerboute

• Ghries die spilpuntlaer

Gaan al die ratkaste na

• Tap alle water wat gekondenseer het af

• Vul die olie wat die spilpunt se handbook aanbeveel aan tot op die regte vlak

Gaan die wiele en bande na

• Maak seker dat die banddruk reg is

• Maak seker dat al die wielboute behoorlik vas is

Gaan die ander aandrywingskomponente na

• As die spilpunt hoëspanningkoppelstukke het, gaan dit na – koppelstukrubbers is met kleurkodes gemerk om die vervaardigingsdatum te wys en behoort na vyf jaar vervang te word.

• Smeer die U-skakels as die spilpunt U-skakels het

Gaan die stelsel se belynings na

• Dit mag nodig wees om die belynings te verstel

• Gaan die toestand van die belyningsmeganisme na

• Die aanbevole leeftyd van die mikroskakelaars vir belyning en veiligheidstroombane is 10 jaar

Gaan die toestand van die waterleiding na

• Inspekteer die hulse, klampe en pakstukke

• Inspekteer die laedrukaftappunte

• Inspekteer alles wat met die sprinkelaars te doen het, naamlik gansnekke, valpype, reguleerders en sprinkelaars

Verwyder die sandvanger en spoel die stelsel deeglik met water

Na ’n deeglike voorseisoen-inspeksie, kan die boer gerus wees dat sy spilpunt behoorlik sal werk wanneer dit tydens die lang, warm somerdae aangeskakel word. Voorkomende onderhoud bespaar die boer geld en tyd en stel sy gewasse in staat om geil en gesond te groei.

Inspekteer die aandryfstelsel, ingeslote die senteraandrywing, wielratkaste en banddruk om seker te maak dat jou spilpunt onstuitbaar stap.

“Voorkomende onderhoud is die sleutel tot betroubaarheid en lang lewensduur van jou spilpunt, en dit verseker dat hy sal werk net wanneer jy hom nodig het,” sê Todd Merryman, Reinke se bestuurder: Tegniese Dienste.

“Voorkomende onderhoud kos veel minder as reaktiewe onderhoud omdat dit gedoen word terwyl daar geen gewasse op die land is nie. In die seisoen sal daar onderhouds-koste sowel as oprengsverlies wees,” sê Hunter Walls van Walls Besproeiing.

“Ons spilpunte het selde ’n probleem wat die aandag van ’n tegnikus vereis, maar dit is gerusstellend om te weet dat daar wel tegnici by ons plaaslike Reinkehandelaars is vir wanneer dit nodig mag wees,” sê Dave Koenig van Koenig Boerdery.

Vir meer inligting, praat met Patrick Ellis by 031-350-4525 of stuur vir hom ’n e-pos na patrickellis@reinke.com.