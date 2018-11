Regering wys 39 Appèlle teen Omgewingsmagtiging vir omstrede olie en gas projek van die hand

This post is also available in: English

Die waarnemende minister van Omgewingsake, Derek Hanekom, het vroeër vandag die appèlle van 39 individue en organisasies, onder meer Agri SA, teen die omgewingsmagtigings wat deur die Departement van Mineraal Hulpbronne aan Rhino Oil & Gas ten aansien van olie en gas eksplorasie verleen is, van die hand gewys.

Die eksplorasieregte beslaan ongeveer 2,4 miljoen hektaar en strek oor Noordwes, Vrystaat, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Daar word gevrees dat die aansoeke mag lei tot grootskaalse skaliegas aktiwiteite (ondermeer by wyse van hidrobreking) in Suid-Afrika.

Agri SA het teen Rhino Oil & Gas se omgewingsmagtigings appèl aangeteken vanweë die heersende onsekerheid oor die beskikbaarheid en moontlike besoedeling van water, asook grond- en lugbesoedeling wat met olie en gas ontwikkeling gepaard gaan.

Die redes wat deur die minister voorgehou word te aansien van sy besluit word tans ondersoek. Agri SA is egter van mening dat gesien in die lig van ‘n vroeëre hofbeslissings in die Oos-Kaap, die besluit op hersiening geneem mag word.

Bron: Agri SA