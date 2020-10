RCL Foods bied die regte voer vir elke boer

This post is also available in: English

Voer en wins is twee woorde wat ten nouste saamloop in enige veeboer se bedrywighede. Daarom kies boere die voer wat die beste by hulle behoeftes – en ook by hulle sakke – pas. RCL Foods bied ՚n wye verskeidenheid voersoorte waarmee enige veeboer net kan wen.

Anton Bothma boer naby Vivo in die Verre Noorde. Verskeie produkte van Molatek verseker groot sukses in sy veeboerdery. Die vee op Anton se plaas sluit beeste, skape, boerbokke en Kalahari Red-bokke in. Anton meng sy eie voer waarvan hy op die plaas verpil om vermorsing te voorkom. Die beesvoer word aangevul met Molatek se Meester 20, terwyl die skaap- en bokvoer met Molatek Bypass en Skaapvetmes aangevul word.

“Wat die grootste verskil maak, is dat Molatek se produkte deurgaans dieselfde bly. Ander soorte voer wissel soms. Dit belemmer groei en kan dieregesondheid beïnvloed,” verduidelik Anton. Alle Molatek-produkte se basis is suikerrietvesels. Dit lewer hoë energie aan die diere en sorg dat die produk eenvormig bly. Anton Bothma Boerdery is alombekend in die boerbok- en Kalahari Red-geledere aangesien die boerdery al twee Nasionale kampioenramme geteel het.

“Ons gebruik Molatek-voerprodukte al vir meer as drie jaar en was nog nooit spyt nie. Daar is altyd goeie diens, genoeg voorraad en as die rantsoen aangepas moet word, is Fanie van Jaarsveld altyd hier om te help met goeie raad,” vertel Anton. Anton is nie die enigste boer in die gebied wat RCL Foods se produkte gebruik nie. Driehoek Voere is die nuutste toevoeging tot die RCL Foods-familie en Anton se buurman, Fielie du Toit, van Engelberg Boerdery het besluit om die volvoermengsel van Driehoek Voere, genaamd Kleinvee 15, in sy bokboerdery te gebruik.

Rickus Bothma, Anton Bothma (Anton Bothma Boerdery) en Fanie van Jaarsveld (tegniese adviseur van RCL Foods in Limpopo) werk al meer as drie jaar saam om te sorg dat Anton se kampioen-bokkudde in top kondisie bly.

“Vir my behoeftes en bokgetalle is dit makliker om die volvoer te gebruik as om self te meng. Dit is minder moeite, en lewer goeie resultate,” vertel Fielie.

“Kleinvee 15 is ՚n veelsydige voer wat ons kan gebruik om vir al die bokke te gee; van die lammers tot die ou ooie. Dit bied die regte voedingswaarde vir die diere en vergemaklik ook die bestuur aansienlik.”

Kleinvee 15 van Driehoek Voere gebruik mielies om die basis van die voerproduk te vorm. Die 15 in die naam staan vir die 15% proteïne wat die voer bevat. Die voer word verpil om vermorsing te voorkom.

Fanie van Jaarsveld en Fielie du Toit (Engelberg Boerdery) vertel hoe die Kleinvee 15-voer van Driehoek Voere die boerdery bestuur vergemaklik en sterk, gesonde bokke verseker.

Die voordele van die Kleinvee 15 is

• Voorraad is altyd beskik baar.

• Dit is spesiaal geformuleer om vir alle ouderdomme kleinvee gevoer te word.

• Daar is nie ՚n gevaar van asidose of suur pens wanneer diere dalk te veel daarvan vreet nie.

Die twee buurmanne vertel hoe RCL Foods en Fanie van Jaarsveld hulle bystaan met goeie raad wat hulle voerbehoeftes betref. Goeie raad gekoppel met ՚n goeie gehalte produk gee RCL Foods die voorsprong bo mededingers. RCL Foods se produkte bied die regte voeroplossing vir enige veeboer. Of die boer nou self meng en ՚n proteïenaanvulling nodig het, of ՚n volvoer wil gebruik wat hy vir sy hele kudde kan voer, RCL Foods bied presies wat hy nodig het. Buiten die goeie gehalte van hulle produkte, het hulle ook ՚n hele span tegniese adviseurs wat boere bystaan met die nodige kennis om die beste rantsoene vir hulle kuddes uit te werk.

Vir meer inligting, kontak Fanie van Jaarsveld by 082-325-5574 of die kantoor by 013-791-1036. Stuur ՚n e-pos na molatek@rclfoods.com of besoek die webwerf by www.molatek.co.za.