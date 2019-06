Ratsbrand maak veewerk ‘n plesier

This post is also available in: English

Die gehardste boer sien daarteen op om sy diere te brandmerk, te onthoring of hulle sterte af te knip, want dit is maar ’n pynlike proses. Dit is ook moeisaam om in die son met vuurwarm ysters te werk tussen diere wat nie wil saamwerk nie. Ratsbrand het hierdie probleem by die horings gepak en die trauma uit veewerk gehaal.

“Ratsbrand het in 2008 ontstaan en doen sedert 2011 op ’n kommersiële vlak sake, maar ons bly steeds ’n tuisbedryf,” sê Carel Boshoff, die eienaar.

Ratsbrand het ook vanjaar by NAMPO uitgestal en veeboere is tereg beïndruk met hulle vernuftige nuutskeppings.

Carel sê: “Ons brandysters, horingbranders en blêrskêre (stertknipper) is gebou om met ’n 12-volt bakkie- of trekkerbattery te werk. Elke gereedskapstuk se kontakpunt met die dier is die element en dit word met ’n sneller beheer. Dit beteken dat daar nie hitte verlore gaan tussen die hittebron en die dier nie.”

“Met stelsels waar ysters by ‘n vlam of kole of met ‘n gasbrander verhit word, gaan die belangrikste hitte verlore in die sekonde of twee wat jy vat om van die vlam tot by die dier te kom,” sê Carel. “Ons kan dus ’n warm brand toedien omdat daar 450 grade Celsius teen die dier neergesit word. Ironies genoeg is dit minder pynlik as ’n “kouer brand” en meer doeltreffend. Ons brand ook baie korter as die konvensionele manier. Dit neem maar drie tellings om net mooi tot in die helfte van die vel te brand. Die vel bestaan uit sewe lae en die vierde laag is ’n senuweelaag. As jy dit bereik, kry die dier ’n onwillekeurige reaksie en dan weet jy jy is diep genoeg vir ’n permanente merk, maar nie deur die vel nie.”

Ratsbrand maak ook brandysters met verskillende konfigurasies of wat opeenvolgende nommers kan brand. Al die simbole word ook met net een slag gebrand, wat baie minder trauma veroorsaak. Die blêrskêr se lem is verhit sodat dit die bloedvate afseël met die afknipaksie, wat ontsteking verhoed en die horingbrander verskaf oorgenoeg hitte om die groeiringetjie af te brand.

Met ’n groterige battery kan jy 80 tot 120 diere brand voordat dit herlaai moet word. Die blêrskêr en horingbrander sal nie ’n battery in een skof pap maak nie.

Veeboere verdien Ratsbrand se gereedskap. Skakel 084-581-1599 of stuur ’n e-pos na tegnies@ratsbrand.co.za vir meer inligting.