Ramphulpfonds Raad aanstelling

This post is also available in: English

Agri SA verwelkom die aanstelling van Andrea Campher, as lid van die Raad vir Ramphulpfondse. Aanstellings op die raad word deur minister Lindiwe Zulu, minister van Maatskaplike Ontwikkeling gemaak.

Die aanstelling is van krag vanaf 1 Februarie 2021 vir ‘n tydperk van 2 jaar of totdat die Wet op die Fondsinsameling 107 van 1978 herroep word, wat ook al eerste plaasvind. Die doel van die raad is om humanitêre verligting aan persone, organisasies en liggame wat skade ly of skade ly as gevolg van ‘n ramp, te verleen.

Campher sal ‘n vertrouensverantwoordelikheid hê om toe te sien dat die verligting toegepas word soos bepaal in die Wet op die Fondsinsameling 107 van 1978. Campher bestuur tans Agri SA se Risiko- en rampeenheid, asook die voorgenome oprigting van Agri SA se Ramphulp stigting insluit.

Sy was aktief betrokke by die administrasie van droogtehulp ter waarde van nagenoeg R27-miljoen wat aan provinsiale affiliasies beskikbaar gestel is, sowel as Agri SA se Surplusvoedselhulpveldtog waardeur meer as 400 ton se voedselhulp aan hongergeteisterde gemeenskappe regoor Suid-Afrika laas jaar versprei is.

Agri SA sien uit na die bydrae wat Campher kan lewer as lid van die Raad vir Ramphulpfondse.

Bron: Agri SA