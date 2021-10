Raak ontslae van peste en plae: Kristaltegnologie bied vernuwende oplossings aan boere

This post is also available in: English

Promosie-artikel

Agri Frequencies het spesiale toerusting ontwikkel om organismes se frekwensies te kopieer en dan in-fase te stuur vir groei, of uit-fase om dood te maak. Hierdie frekwensies word met spesiale kwantumsenders geprojekteer op enige teikengebied op aarde, wat ook met lugfoto’s aangedui word.

Die proses kan baie akkuraat aangewend word deur slegs die gebied en die spesie te beheer, sonder om roofdiere en die res van die ekosisteem aan te tas. Van enige peste, plae, swamme en plantsiektes tot insekte, alge, voëls, rotte, jakkalse of selfs olifante kan só beheer word.

“Ons nuwe, kragtige toerusting is meer doeltreffend as ooit en kan baie meer doen as vroeër,” sê Jan du Plessis van Agri Frequencies. “Ek het dertig jaar gelede begin met die kristalteg­nologie en dit het stadig ontwikkel tot waar ons vandag ՚n hele reeks vernu­wende produkte bied.”

Die frekwensies kan plantegroei stimuleer om beter gehalte produkte te verkry en ook die nodige plantvoedingstowwe vir die plant gee.

“Gedurende hoë temperature kan aartappels nie genoeg kalsium absorbeer nie, dan kry die aartappel ՚n bruin kol in die middel, maar met die frekwensies kan ons dit voorkom,” sê Jan.

Met verbeterde toerusting en nuwe tegnieke kan swamme en klein insekte nou mikroskopies gefotografeer word vir beter beheer. Dit help produsente en verpakkers om hulle uitvoervrugte en -groente swamvry te hou.

“Ek is ook baie opgewonde oor die nuwe reeks wat ons binnekort bekend gaan stel wat die waardeketting vat vanaf die saad tot by die huisvrou in die kombuis. Die saad word gestimu­leer en beskerm van die beginproses tot die einde, om die beste gehalte produkte te produseer. Ons nuwe produkreeks is ook in die proses om geregistreer te word ingevolge Wet 36 van 1983: Wet op Landbouplae,” verklaar Jan.

Frekwensies is goedkoop en doeltreffend, ja selfs meer doeltreffend as chemiese middels. Die behandelings werk op enige plek in die wêreld en word selfs oorsee en in buurlande gebruik. Agri Frequencies se kliënte kan self meet dat hulle die frekwensies ontvang en alle dienste het ՚n geld terugwaarborg.

Frekwensies het ’n wye reeks toe­passings en kan ook gebruik word om watergehalte te verbeter. “՚n Onlangse suksesstorie was van ՚n kliënt in die Kaap vir wie ons die bakterieë in die water verwyder het. Nadat die water weer laat toets is, was die bakterieë in die water beduidend minder en dit kan net aan die frekwensies toegeskryf word,” sê Jan.

Jan Du Plessis van Agri Frequencies vertel meer van sy vernuwende produkte en dienste.

Waarvoor dit alles gebruik word:

Onbeperkte insek- en swambeheer.

Vakansie-oorde, fabrieke, wyn­kelders en versappingsaanlegte gebruik Agri Frequencies se diens-te vir plaagbeheer.

By graanopberging in silo’s kan insekte soos kalanders en graankewers beheer word.

Beskerming van plante teen hitte en ryp; vrugteboere bespaar baie deur rypbeskerming.

Verjaag of dood plaagdiere soos jakkalse, voëls en rotte.

Waterstrukturering maak druppers en besproeingslyne skoon en bespaar tot 30% water.

Groter droogtebestandheid vir plante deur waterstrukturering binne die plant, wat dan minder water benodig.

Watergehalte, ook van brakwater, kan drasties verbeter word.

Plant- en grondstimulering vir beter voedingstofopname.

Verbeterde gehalte en raklewe van vrugte en groente.

“Frekwensies is nie net kostedoeltref­fend nie, maar ook die mees verant­woordelike manier om baie akkuraat net die skadelike insekte te teiken, sonder om die bestuiwers en insekvreters te benadeel. Insekbeheer is in hierdie sta­dium ons mees gewilde produk. Die ge­bruik van die produkte is skoner, veiliger en meer doeltreffend as gif, en gebruik boonop baie minder krag,” sê Jan.

Jan du Plessis van Agri Frequencies met sy insek- en plaagbeheerprodukte by sy stalletjie tydens KragDag.

Vir meer inligting oor hoe die produkte en frekwensies werk, kontak Jan du Plessis by 082-429-4055 of info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com.