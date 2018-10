R4,4-miljard Land Bank befondsing die begin van iets groot

This post is also available in: English

Agri SA is opgewonde oor gister se aankondiging in die MTBPS dat R4,4-miljard aan die Land Bank toegeken sal word, om ontluikende boere te ondersteun. Dit is hopelik die begin van ‘n groot ommekeer vir boerdery in Suid-Afrika.

“Die melding van die privaatsektor se gekoördineerde werksaamhede met die regering in die ontsluiting van finansiering vir transformasie, wys dat momentum aan’t bou is,” sê Pietman Roos, Agri SA Hoof van Korporatiewe Sake en Kommunikasie. “Die volgende stap is om die fynere besonderhede uit te pluis om dié sinergieë te ontsluit.”

Agri SA het reeds besprekings gehad met verskeie belanghebbendes, insluitend die regering, plaaslike en internasionale ontwikkelingsfinansieringsinstellings, kommersiële banke en private ekwiteitsfondse onder meer, om te sien hoe verskillende rolspelers kan saam werk. Een van die sentrale voorstelle wat in die besprekings na vore gekom het, is ‘n samewerkende Landbou-ontwikkelingsfonds (Agricultural Development Fund). Dié R4,4-miljard aankondiging in die MTBPS is ‘n tree nader aan die gewaarwording van die grootse plan.

“Die uiteindelike doelwit is om volhoubare, en heel belangrik spoedige, landbouhervorming te dryf,” sê Roos. “Samewerking met die privaatsektor is nodig om sukses te behaal.”

Agri SA sal voortgaan om met alle belanghebbendes te skakel, om te verseker dat die beleid ‘n realiteit word. Ons sien uit daarna om saam met die Land Bank te werk in die gemeenskaplike doelwit.

Bron: Agri SA