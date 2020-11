Publiek moet standpunt inneem teen plaasaanvalle en misdaad in die algemeen!

This post is also available in: English

Agri SA doen ‘n beroep op die publiek om hul stemme te laat hoor teen plaasaanvalle en misdaad in die algemeen. Plaasaanvalle is weer besig om toe te neem, veral in die Vrystaat. Dit is onaanvaarbaar.

“Die aankondiging deur die minister van Polisie gister dat verskeie taakspanne aangestel is om die toename in plaasaanvalle in die Vrystaat te ondersoek word verwelkom. Ons hoop dat die oorsake van hierdie brutale aanvalle vasgestel sal word en dat die polisie die nodige aksie sal neem”, sê Christo van der Rheede, Agri SA se uitvoerende direkteur.

Die landbou het die land aan die gang gehou tydens die inperking. Boere en plaaswerkers het uit hul pad gegaan om ons land, ons buurlande en, deur uitvoere, ander dele van die wêreld, van voedsel te voorsien. Met behulp van nie-regeringsorganisasies het boere vars groente, vrugte en vleispakkies afgelewer aan gemeenskappe wat honger nood ervaar, in ondermeer die Kaapse Vlakte, townships en menige arm gemeenskappe oor die land heen.

Die toename in plaasaanvalle gedurende die afgelope paar weke kan dus nie geduld word nie. Dit moet gestop word! Hierdie aanvalle is gemik op alle boere, ongeag ras. Swart en wit boere en plaaswerkers word geteiken en word dikwels wreed vermink en vermoor.

Ten spyte van die uitdagings rondom plaasaanvalle, ‘n gebrek aan staatshulp en die ewig-dreigende likiditeitsprobleme wat boere in Suid-Afrika in die gesig staar, het die landboubedryf steeds noemenswaardig tot ekonomiese groei bygedra. Die prys van basiese voedsel in Suid-Afrika bly stabiel danksy ons boere. Ons land trek voordeel uit landbou-uitvoere. In 2019, het landbou-uitvoere, ter waarde van R156,3 biljoen, nagenoeg 10% tot totale uitvoere bygedra. Menige werksgeleenthede is in die proses geskep. Volgens die jongste arbeidsmag-opname deur Statistieke SA, bied die landboubedryf werksgeleenthede aan 808 000 persone.

‘n Paar miljoen gesinslede is afhanklik van die inkomste wat deur die landbousektor gegenereer word. In verskeie gebiede oral in die land werk wit en swart boere saam om die sektor te transformeer en ‘n sukses te maak van grondhervorming. Boere en plaaswerkers is ‘n bate. Ons land het sy boere nou meer as ooit tevore nodig. Hulle moet beskerm word. Agri SA doen dus ‘n beroep op die breë publiek om druk op die regering uit te oefen en aan te dring op daadwerklike optrede om ‘n einde aan plaasaanvalle en misdaad in die algemeen te bring. Neem standpunt in! Raak betrokke by gemeenskap-polisiëringsplatforms en plaaswagte.

Lig alle belanghebbendes wat by hierdie misdaadvoorkomingsplatforms betrokke is in oor verdagte bedrywighede. Swart en wit gemeenskappe moet hande vat en saamwerk om kriminele aktiwiteite te ontbloot en meewerk om misdadigers in hul midde tot verantwoording te bring. Polisie betrokkenheid by kriminele aktiwiteite moet aangemeld word by die Onafhanklike Polisie Ondersoek Direktoraat (IPID), wie se taak dit is om kriminele oortredings deur lede van die SAPD te ondersoek.

Kom ons ondersteun die slagoffers en gesinslede van alle boere, plaaswerkers, asook alle ander kwesbare mense wat slagoffers is van hierdie wrede aanvalle. Plaasmoorde en misdaad in die algemeen neem epidemiese afmetings aan in Suid-Afrika. Hierdie toenemende vlaag misdaad kan slegs gestuit word deur druk uit te oefen en met samewerking en voorkomingsaksies deur die breër publiek. Neem asseblief standpunt in teen plaasmoorde en misdaad in die algemeen, veral gedurende die opkomende feesseisoen.

Bron: Agri SA