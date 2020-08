PTH: Boer lekkerder met jou water

This post is also available in: English

Die vreugde van ’n sterk nuwe boorgat word nogal geblus as daar amper meer minerale as water uitborrel. Verkalking belemmer jou watertoevoer in elke opsig en dit sal ook nie ’n duisend jaar duur voordat jy baie skade ly nie.

’n Israeliese maatskappy, PTH, het met ’n slim nuutskepping ’n eenvoudige, permanente en onderhoudsvrye toestel ontwerp wat harde water sag maak.

PTH staan vir PERFEKTE TEENVOETER VIR HARDHEID. (Protection against Total Hardness). Dit bestaan uit ’n vlekvryestaalomhulsel en ’n buis met ’n ingeboude kern wat van twaalf verskillende edelmetale en minerale saamgestel is, wat as ’n katalisator dien.

Die stelsel word vervaardig in groottes van 12 tot 300 mm om watervolumes van 600 liter per uur tot 1-miljoen liter per uur te behandel. Stelsels tot op 50 mm in deursnit het standaard skroefdraad aan die punte vir maklike installasie, terwyl groter eenhede flense gebruik.

Die PTH benodig geen chemikalieë of sout nie, en werk sonder enige elektrisiteit.

Deur die vrystelling van elektrone afkomstig van die binnekern, asook kolking opgewek deur die unieke vorm van die kern met sy ingeboude vloeibane, word die kalk (katione, byvoorbeeld kalsium en magnesium) in die water doeltreffend opgebreek en in suspensie gehou, sodat dit onskadelik deur die waterstelsel vloei sonder om ’n neerslag te vorm. Aanvullende elektrone word vrygestel vanaf ’n neutrale gronddraad, wat gratis saam met elke toestel voorsien word.



Die kalk in die water word dus nie soos met ’n konvensionele waterversagter onttrek nie, maar die samestelling daarvan word verander en dit word opgebreek, oftewel geneutraliseer.

Die polariteit van die minerale soute word ook in die behandelingsproses verander, sodat dit nie meer saam verbind en ’n kalksteenneerslag vorm nie. Dit laat brak water merkbaar beter smaak en maak dit oneindig meer geskik vir gewasse en plante wat sensitief is vir water van swak gehalte soos water met hoë soutinhoud wat brakheid tot gevolg het, dit wil sê as gevolg van hoë konsentrasies natrium en chloried.

Die PTH waarborg om jou krag, skoonmaakmiddels en onderhoud te bespaar terwyl dit jou gewasse help om voedingstowwe en water makliker op te neem.

Die PTH-toestel is doodeenvoudig en maklik om inlyn te installeer.

Vir meer inligting besoek hulle webwerf by www.watersofteningrsa.co.za