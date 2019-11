Propvol dag vir boere ten spyte van die droogte

This post is also available in: English

Die negatiewe gevolge van die droogte het nie vir Fraserburg en omliggende gebiede se boere ontmoedig om ‘n inligtingsdag by te woon nie, maar het hulle eerder gebaat en is gemotiveer deur relevante sprekers en interessante onderwerpe.

Logan Subtak se inligtingsdag wat laasweek by die Fraserburg skougronde plaasgevind het, is voorafgegaan deur die Fraserburg Merinoklub algemene jaar- en beplanningsvergadering.

Vrouens wie hul mans na die inligtingsdag vergesel het, is gemotiveer en verryk deur ‘n ses-ure inligtingsessie wat deur Philippa Swart, lewensafrigter behartig is. Swart, wie haar toewy aan spesifiek drooggeteisterde gebiede en die opbeur van hul mense, vra geen fooie vir haar dienste en spits haar toe op die vernuwing van gees en verstand.

Sowat 40 boere het met groot verwagting kom luister na die advies van dr. Louis du Pisani, skrywer van “Slim droogtebestuur vir veeboere” en het hy gefokus op die herstel van veld na die droogte. NWKV hoofbestuurder Leon de Beer het sy spreekbeurt benut deur boere in te lig oor NWKV sake.

Rooikat Staalwerke van Williston het met ‘n skyfie voorlegging gewys watter staalprodukte hy vervaardig wat strek van ‘n selvoerder tot kruipvoerhekke. Dr. Gerhard Jordaan van FulviDoc het die voordele van Fulvic Acid vir skaap verduidelik. Jooste Cylinders and Pump Company het kom wys hoekom hulle vlekvrye staal silinder produkte vir boorgate die afgelope 50 jaar prominent in die mark is. Die middag is afgesluit met Philippa Swart wat haar fokus vanaf die vrouens na die mans gewend het.

‘n Vagkompetisie is saam met die Inligtingsdag aangebied waar sestig vagte ingeskryf en deur Werner Olivier van BKB beoordeel is. Phillip en Kobus Symington van Voorspoed Merino’ s is as wenners in die ram- en ooi-katagorie gekroon.

Noordkaap NWKV vise voorsitter en reelingsbeampte Pieter le Roux het groot vertroue in die program gehad en was hy seker dat boere met nuwe moed en kennis sou terugkeer na hulle plase.

Bron: NWKV