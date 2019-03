Produsente aangespoor om waaksaam oor wurm-plae te wees

This post is also available in: English

Boere word aangemoedig om voort te gaan met die verkenning vir die teenwoordigheid van plantetende insekplae in hulle lande. Die laat mielie-aanplantings oor die grootste deel van die westelike en sentrale mieliegordel in Suid-Afrika was hierdie seisoen ‘n groot bron van kommer vir boere.

Die impak wat dit op sekere herbivoor insekplae kan hê, is belangrik om te oorweeg, en daarom word aanbeveel dat boere waaksaam bly.

Wurms kan skade aan plante, en veral jong plantmateriaal, veroorsaak. Dus, vroeë opsporing en identifikasie is die sleutel om die plaag te klop voordat dit ‘n groot probleem word. Sommige ekonomies belangrike wurmspesies van graangewasse sluit in die Afrika-komandowurm, Afrika-bolwurm, Afrika-mieliestamboorder, Chilo-boorder, Herfskommandowurm en Valswurm.

Volg hierdie skakel vir inligting oor die identifikasie van verskillende ruspespesies: https://www.grainsa.co.za/upload/Fall-Armyworm-Identification-Presentation.pdf

Bron: Graan SA