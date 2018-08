Produseer wendiere met Timac Agro

This post is also available in: English

Die beste gebruik van die beskikbare hulpbronne is die sleutel tot sukses vir boerdery in ons land. Só glo Schalk Hugo, wat saam met sy flukse vrou, Anelle buite Frankfort in die goeie ou Vrystaat boer. Hulle was agt jaar lank deeltydse boere, maar het twee jaar gelede die stad permanent vir die plaas verruil. Hulle stoet, Hugo Dormers, het al heelwat nasionale kampioene opgelewer en rekords gebreek.

Schalk en Anelle se liefde en geesdrif vir hulle skape en hulle behoefte om net die beste diere te produseer, het hulle op die pad van Timac Agro se Calseamag+-mineraalblokke gebring.

In Maart vanjaar het Johannes van Vuuren, die tegniese bemarker van Timac Agro, die eerste blokke in hulle skape se weidingskampe kom neersit. Corneels Combrink is Schalk se plaasbestuurder. Hy het in Februarie vanjaar op die plaas begin werk.

“Toe ek hier aankom, het die ramme gesukkel om bestendig gewig op te tel. Ek het gereeld geweeg: in een week sou hulle twee kilogram val en dan weer stadig gewig optel. Nadat die blokke neergesit is, is die groei baie meer bestendig. Tussen elke weegsessie tel elke dier nou maklik vier kilogram op. Ek het proewe in sekere kampe gedoen waar ek blokke weggeneem het en dit is duidelik dat die groei meer wisselvallig is. Sodra die lekblokke teruggesit word, word die groei baie meer bestendig.”

Hugo Dormers se veiling is middel Augustus en Timac Agro se blokke is ’n kritieke komponent in die voorbereiding en afronding van die diere wat te koop aangebied word. “Die diere is regtig in ’n baie beter toestand as vroeër, die spiere is meer gedefinieer en die vetneerlaag binne die norm. Ek merk ook op dat hulle uiterlik baie gesonder en beter lyk as verlede jaar hierdie tyd,” sê Schalk.

“Ons het agtergekom dat die mineraalblokke ook ’n blokker-funksie het wat verhoed dat die skape suurpens kry wanneer die dier meer gevoer word om vir die veiling afgerond te word,” sê Schalk.

Hy is heeltemal reg. Jennifer Knight van Timac se Produkontwikkeling sê: “Die mineraalblokke bevat soveel as moontlik organiese bronne. Ons kalsiumbron is byvoorbeeld ’n seewierproduk en nie ’n standaard voerkalk nie. Die magnesium-bron is magnesiumoksied wat saam met die kalsium werk om ’n baie sterk bufferkomponent te bied wat spesifiek tydens verhoogde voerinname tydens afronding teen suurpens werk. Die mineraalblokke is kliphard en kan nie afgekou word nie. Dit bevat ook sout wat inname beperk. Ons sit ook al die spoorelemente in soos vitamiene E selenium-kompleks wat baie goed vir vrugbaarheid en immuniteit werk, en dan ook normale spoorelemente soos jodium, sink, mangaan, koper en kobalt.”

Benut voer beter

Calseamag+ is geformuleer sodat die dier sy voer beter kan benut. Die dier gaan dieselfde hoeveelheid voer eet, maar sy groei gaan verhoog omdat die seewierbron die verteringsbakterieë in staat stel om beter te werk. Calseamag+-mineraalblokke verbeter ook stikstofbinding, wat spiergroei en vleisproduksie in plaas van vetaanpakking bevorder.

Timac Agro se mineraalblokke dien daartoe om meer geld in ’n boer se sak te besorg.

Schalk sê: “Johannes kom so twee maal per maand hiernatoe en moniteer my diere se kondisie. Hy ry op eie stoom rond en sorg dat die blokke heeltyd aangevul word soos nodig. Jy kan Timac Agro se mineraalblokke by die koöperasie koop, maar Johannes hou ook voorraad aan.”

