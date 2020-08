ProAgri: So groei ons

This post is also available in: English

’n Mens wat 25 jaar oud is, is maar pas deur grootword met sy doeke-, kruip-, speel-, emosionele en hormoonfase, en sien nog met sterre in die oë uit na ’n blink toekoms wat voorlê.

Dis troutyd, ’n loopbaan (of twee!) wat wag, kinders, huise, karre, vakansies, nog ’n kwalifikasie of twee en daardie een groot droom van ’n huisie by die see, ’n plasie in die bosse, ‘n reis om die wêreld, ’n ontdekking wat mense se lewe kan verander, ’n boek wat oor honderd jaar nog gelees gaan word, of dalk ’n sakeryk waardeur miljoene vloei!

’n Onderneming wat 25 jaar in Suid-Afrika bestaan, is al ’n hardebaard wat ’n hele politieke en kulturele omwenteling oorleef het, maar dit is nie waaroor ons storie gaan nie.

“Alles begin met ’n droom,” sê Nick Serfontein, Landbouskrywers SA se Boer van die Jaar.

Dr Francois Rall en sy vrou, Ester

Vir ProAgri se stigter en eerste eienaar, die landbouekonoom en deeltydse beesboer, dr Francois Rall, was die droom om nuus oor landboutegnologie by elke boer uit te kry, sodat boere kan sien watter opsies beskikbaar is en beter kan boer.

Eerste voorblad

60 000 eksemplare van ProAgri: Die tydskrif met nuttige inligting vir die boer, is aanvanklik gedruk en met ’n unieke verspreidingsnetwerk in elke boer se posbus geplaas. Daardie dae het elke boer elke week sy pos gaan uithaal, want slakkepos was die manier van kommunikasie. Die poskantoortannies op elke dorp het geweet wie is die boere en gesorg dat elke boer sy ProAgri kry.

Tot vandag toe is dit nog een van die maniere waarop boere in die verafgeleë gebiede hulle ProAgri’s kry, maar daar het nou vele ander maniere bygekom.

In 2020 is dit nog steeds ons droom om nuus oor tegnologie by boere te besorg, en moderne kommunikasietegnologie plaas die droom al hoe meer binne ons bereik.

Maar om terug te keer na ’n maatskappy wat 25 jaar oud is …

So ’n onderneming moes aanpas by ’n nuwe wêreld van elektroniese tegnologie waarvan die pas daagliks versnel!

In 1994 het persoonlike rekenaars net begin bekostigbaar raak en jy was ’n voorperd met ’n 486 met ’n 66 MHz verwerker, 8 megagrepe RAM en ’n 320-megagrepe hardeskyf vir omtrent $4 000. Jy kon darem ’n dollar koop vir R3,40 in plaas van vandag se R17+, so dit het gehelp!

In Amerika het nog net 10% van die bevolking Internet gebruik en in Suid-Afrika is die eerste .co.za-domein net twee jaar tevore geregistreer. Telefoonlyne en modems wat gekoppel moes word, was die poort na die wêreld van e-posse.

Van die begin af is ProAgri as ’n familie-onderneming bedryf met dr Francois se vrou, Ester, die kinders, Coenraad, Pieter, Adriaan en Suzanne, en later hulle vriende en aanhangsels wat betrek is. ’n Groot hartseerdag in die geskiedenis van ProAgri was die afsterwe van dr Francois in ’n motorongeluk in 1999.

Pieter het in sy universiteitsjare die bestuur van die tydskrif oorgeneem. Onder sy bestuur het ProAgri hande gevat met AgriTrader, die breinkind van Stefan van Wyk, ’n bekende in die veebedryf. Die tydskrif is van twee kante af gelees, met AgriTrader wat vir ’n paar jaar sy eie voorblad gehad het. Nog ’n groot skok en hartseer oomblik in die bestaan van ProAgri was die afsterwe van Stefan twee jaar gelede. Ons mis hom.

In ProAgri se 25 jaar het plase al hoe groter geword en kommersiële boere al hoe minder, en die tydskrif se oplaag is in 2011, kort na die aanstelling van Annemarie Bremner (Joubert) as redakteur, van 60 000 na 40 000 verminder.

Daar is een persoon wat van die eerste uitgawe in November 1994 tot vandag nog ’n groot rol speel in die gehalte van ProAgri se beriggewing oor tegnologie en keurige Afrikaanse (en Engelse) taalgebruik. Die meeste mense ken Buks Barnard as Dom Boer, ’n skrywersnaam waaronder hy sy skryfsels kwytraak. (Hy sê die ander boere wat hy ken is almal slim.)

Hoewel die drukoplaag van ProAgri in Suid-Afrika tans 40 000 is, word daar wel elke maand 65 000 ProAgri’s gedruk, want daar is nou ook ’n ProAgri Zambia (10 000 eksemplare) en ’n ProAgri Botswana, Namibia, Zimbabwe (15 000 eksemplare).

Die aanlynverspreiding van ProAgri neem ook elke maand toe met 141 000 intekenare wat tans ons nuusbriewe en uitgawes elektronies ontvang of die WhatsApp-weergawe lees.

’n Jaar gelede het ProAgri geboorte gegee aan www.agri4all.com, wat as aanlyn-koop-en-verkoop-forum besig is om Afrika in te vaar. Met al ons aanlynnetwerke en sosiale media word tot 3-miljoen mense nou elke maand bereik!

Hou ook die ruimte dop vir ons uitbreiding na televisie en YouTube.

Net soos 25 jaar gelede, bly ons beleid dat boere gratis toegang tot inligting moet hê. Ons sê groot dankie aan die landboumaatskappye wat al soveel jaar die pad saam met ons loop, asook die nuwe adverteerders wat die geleenthede aangryp om regstreeks met boere te praat.

Geniet die fees van tegnologie in hierdie uitgawe!