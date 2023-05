ProAgri SA 279

Die ou, bekende gesegde lui dat ՚n ketting net so sterk is soos sy swakste skakel. In boerdery is dit vir

seker ook so. Jou boerdery kan oor die beste veld en diere-genetika beskik, pryse kan bogemiddeld wees en op ՚n tegniese front is jy aan die voorpunt, maar iets soos ՚n gebrek aan gesonde sakestrukture of opvolgbeplanning kan in ՚n oogwink die boerdery se volhoubaarheid kelder.

Hoewel dit nie altyd maanskyn en rose vir boere is nie, al lyk oeste vanjaar belowend, is die oes eers daar as dit by die silo’s is. Stygende kostes en pryse, met winsmarges wat al hoe kleiner word, het tog maar ՚n negatiewe impak op die boer. Ook sonneblom wat nou gestroop moet word, dra die risiko van skade deur duiwe, hoewel minder kritiek as met sojabone.

Om ՚n suksesvolle boerdery te bestuur, vereis dat ՚n klomp fasette van die boerdery soos ՚n goed geoliede masjien saamwerk, en wanneer dit gebeur is dit een groot plesier. In die meeste boerderye is die boer die eienaar, bestuurder en sleutelman in die onderneming; daarmee saam vervul hy die rol van ՚n wetenskaplike, menslikehulpbronbestuurder, regskenner, bemarker, opleier, plant- en dierkundige, veearts, navorser en nog vele meer.

Die afgelope dekade het die landbousektor baie verander en het die ingewikkeldheid van boerderysake

geweldig toegeneem. Jy kan nie net al die verskillende hoede dra nie, jy moet by die beste deskundiges in elke afdeling kers vashou. Die ProAgri-span se doelwit en bestaansrede is om die skakel tussen die boer en die deskundiges te wees. In ons voorbladstorie kan jy meer lees oor Pioneer se plan met boeredae en hoe hulle die pad saam met die boer stap. Die volstruisbedryf tel ook goed op waar twee volstruise vir ՚n rekordprys verkoop is. Die omsetprys van die veiling was R1 271 000, met ‘n gemiddelde prys van R14 443 per volstruis. Lees meer op bladsy 58.

Wees ook op die uitkyk vir die bekendstelling van die kragtige Degelmanmasjien van Jupidex wat by NAMPO die koppe gaan laat draai.

Lekker lees aan hierdie uitgawe, en maak gereed vir ons volgende uitgawe met al die NAMPO-nuus wat vir jou wag.

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za