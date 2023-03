ProAgri SA 277

Solank jou planne net nooit opraak nie…

Oorstomings op sekere plekke beteken glad nie dat die droogte wat in groot dele van die land heers gebreek is nie. Tien jaar van droogte het baie boere aan die einde gebring van planne maak, die einde van ՚n geldelike reserwe, en die einde van ՚n geduldige oor by die bankbestuurder of die plaaslike koöperasie.

Ek dink baie van ons voel moedeloos en raadop. Eskom se wisselvallge kragvoorsiening skep veral vir besproeiingsboere groot probleme en landbouleiers is bekommerd oor die invloed van die kragkrisis op landbou. Nie net beurtkrag skep kommer vir boere nie, maar ook die styging van minimumloon.

Christo van der Reede, uitvoerende direkteur van Agri SA, lig sy kommer uit: “Enige styging in koste sal boere verder onder druk plaas. Terwyl die sektor sukkel om die koste verbonde aan beurtkrag, verkrummelde infrastruktuur en hoë insetkoste in bedwang te bring, sal hierdie verhoging voedselsekerheid verder ondermyn en broodnodige werkgeleenthede op die spel plaas.”

Ek dink meer as ooit besef ons almal dat ՚n herbeplanning van elke boer se

sakeplan nou nodig is. Wat my laat dink aan my pa wat altyd sal sê: “Jou planne moet nooit opraak nie. ՚n Boer maak ՚n plan. Of dit nou ՚n goeie seisoen of ՚n seisoen van droogte is, ՚n plan moet altyd gemaak word.”

Vir ons voorbladstorie, blaai na bladsy 3. Die artikel vertel die verhaal

van Patrysvlei Pecans, een van die oudste pekanneutboorde in die Noord-Kaap, en Agrico se betrokkenheid by hierdie suksesvolle boerdery.

Hoogtepunte op hierdie maand se kalender is Pioneer se agronomiedae

wat op 9 Maart te Sannieshof aangebied word en 29 Maart by Middelburg.

Bonsmara SA se Rooi Ras-geleentheid, asook die nasionale veiling, vind

op 12 Maart by Afridome, Parys, plaas.

Boere en ander belanghebbendes in die landboubedryf kan vanaf 14 tot

16 Maart die Africa Agri Tech- (AAT) -ekspo en konferensie by die SunBetarena, by Time Square in Menlyn Maine in Pretoria bywoon.

In hierdie maand se uitgawe het ons iets vir almal. Ek hoop dat elke

artikel in hierdie maand se uitgawe jou planne makliker sal maak.

Lekker lees, en reik gerus uit na ons; ons wil graag van jou hoor.

ProAgri-groete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za