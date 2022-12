ProAgri SA 275

Hou koers: ‘n Nuwe jaar met nuwe vooruitsigte

So het ‘n nuwe jaar aangebreek. Ek staan die ander dag in die veld tussen die beeste en verstom my aan die hardwerkende, slim miskruier tussen die beeste se mis, bo-op en al om sy misbol.

Eers klim die kragtige miskruier bo-op die bol – ‘n meesterstuk wat hyself gemaak het en tot ‘n koeëlronde balletjie verwerk het. Dan dans-draai hy in die rondte bo-op sy misbol, gevolg deur die afklimslag en rol die bol met sy agterpote weg in ‘n presiese reguit lyn van die plek af waar hy bolle gerol het.

Ek lees toe op dat miskruiers met goeie rede eers so fyntjies ronddans bo-op ‘n gerolde misbol alvorens hulle koers kies en dit wegrol. Navorsing het bevind die miskruier dans bo-op die misbol om homself in ‘n reguit lyn te oriënteer. Die wegrol in ‘n reguit lyn is baie belangrik vir die oorlewing van die miskruiers, want so verseker hulle dat hulle nooit die misbol terugrol na die oorspronklike plek toe nie. Op die manier maak hulle seker dat hulle nie deur ander boelie-miskruiers wat hulle harde werk ongedaan wil maak deur die misbol af te rokkel, deurloop nie.

Boerdery verg nou maar een maal al die beplanning, toewyding, buitengewone krag en energie wat nodig is om by die wenresep uit te kom en daar te bly. Daar is talle veranderlikes wat deurentyd vra dat daar opnuut koers bepaal moet word en dit is nie altyd maklik om kop te hou nie.

Dikwels is ons bereid om alles te oorweeg, ons pakkies op te tel en ’n koers wat vir ons reg lyk in te slaan … soms om net kort daarna agter te kom dat ons, soos dit met ‘n miskruier lyk, ook rondom dieselfde moeilikheid bly ronddraai en selfs daarna hunker om na ou bekende paaie terug te keer.

Vir die boer wat na aan die aarde leef en werk, sal dit interessant wees om te besef dat miskruiers in die proses die maan, die son en skaduwees as rigtingwysers gebruik om te verseker dat hulle reguit weg beweeg van die plek af waar hulle die misbol gevorm het.

En, net soos in die boerdery en sakewêreld, is daar ook ‘n plan vir wanneer dinge skeef loop. Dit is wanneer die miskruier beheer verloor oor die misbol of daar dalk iets in sy pad kom staan wat hom verhoed om die taak suksesvol en tydig af te handel. Dit is dan dat hy elke keer weer bo-op die misbol sal klim … opnuut die dans sal uitvoer … en koersvas in ‘n reguit lyn sal wegbeweeg van die plek waar die moeilikheid kan opduik. Slim, of hoe? (Lees die meer oor miskruiers op bladsy 33 ).

My wens vir al ons lesers en adverteerders is ‘n blink nuwe jaar met mooi geleenthede en die moed en hoop om 2023 geesdriftig aan te pak … dat ons sal besef al word ons soms van koers af gedwing, dat ons weer moet opklim en koers vind. Mag die nuwe jaar vir jou vreugde, voorspoed en geluk inhou. Ons sien uit daarna om vir jou die eenstop-landbouwebwerf te wees en nooi jou vriendelik uit om saam met ons die nuwe jaar aan te pak!

ProAgri-groete!



Bianca Henning

bianca@proagri.co.za