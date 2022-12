ProAgri SA 274

Die jaar in oënskou

Hierdie tyd van die jaar hoor ons dikwels mense sê hulle kan nie glo dat dit al Desember is nie en hulle wonder waarheen die tyd gevlieg het. 2022 was nou die dag nog ‘n droom; nou lê hy op sy rug. Wat my net weer laat dink: Wat is tyd?

Tyd is die enkele grootste faktor wat ‘n invloed op elkeen se lewe het. Alles

word gemeet aan tyd. Die lewe is soms baie korter as wat ons besef, dit is ‘n geskenk, en so kosbaar, ‘n ongelooflike voorreg en ons het die keuse om elke dag te omhels deur met integriteit, passie en liefde te leef.

As ek terugkyk na die jaar en waaroor ons geskryf het, was daar baie

hoogtepunte en gebeure. Meeste van die landbouskoue het weer na twee jaar se afwagting plaasgevind, boere en rolspelers kon weer skouers skuur, en so word goeie kollegas en vriende gevorm.

Sekere tye van die jaar moes ons kerse, lampe en kragopwekkers uithaal

omdat Eskom se beurtkrag ons in die duister gelaat het. Nietemin, ons het

dit gemaak, en hier staan ons aan die einde van nog ‘n bedrywige jaar.

In die tyd gee ons ook graag erkenning aan al ons boere – veral vir hulle

volharding in die verantwoordelikheid om volhoubaar te produseer.

Aan my ProAgri-kollegas, sê ek ook dankie, vir julle waagmoed, passie en

deursettingsvermoë. Kom wat wil, ons maak dit werk. Laat ons nie die lesse van hierdie jaar vergeet wanneer ons bietjie ontspan oor die groot dae nie.

Kom ons besin oor dit wat ons geleer het en hoe ons dit voordelig kan gebruik in die nuwe jaar. Aan al ons boere en ander rolspelers, baie dankie vir die jaar se ondersteuning. ‘n Geseënde Kersfees word julle toegewens. Moenie geleenthede laat verbygaan nie – leef met integriteit, beplan en leef doelgerig!

Geniet hierdie propvol uitgawe waar ons terugkyk na die hoogtepunte van 2022. Mag 2023 die beste jaar ooit wees!

ProAgri-groete

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za