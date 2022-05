ProAgri SA 267

Alles gaan op, behalwe pap

Met ‘n dieselprys wat by R23 per liter draai, moet ‘n mens mooi dink voor jy agter die stuurwiel inklim en voet in die hoek sit. Die Russiese oorlog kry die skuld, want daar is glo wêreldwyd tekorte. Die probleem is nie soseer die oorlog nie, maar die sanksies teen Rusland.

Terwyl die wêreldpolitici magspeletjies speel, het ons mielies in die lande wat gestroop moet word, sitrusboorde wat bespuit moet word en ‘n reis Bothaville toe.

Wat het ooit geword van die planne om massas biodiesel te maak toe die mielieprys in 1995 so laag gedaal het? Ons moes toe maar deurgedruk het, want dan het ons nou darem genoeg plaaslike diesel gehad om te sorg dat almal hulle pap kan kry.

As ek reg onthou was die regering destyds bekommerd dat daar nie genoeg mielies vir pap sal wees as die boere dit in hulle trekkers begin gooi nie. In Suid-Afrika raak enigiets mos eers ‘n probleem as dit die beskikbaarheid en prys van pap raak.

Intussen moet die boere van Kirkwood maar self ‘n plan maak om hulle afgebrande bates te vervang en sitrus te oes, die avokadoboere van Tzaneen moet hulle oeste met gewapende reaksiemagte beskerm en al die boere moet hulle stygende insetkostes tussen die slaggate in die paaie en Eskom se donker tye deur bestuur.

Al gaan dit hoe taai, ‘n boer moet altyd een plan voor bly!

Dit is in sulke tye dat die twee broers van Denemarke se plan om sonkrag en slim tegnologie te gebruik om groente te plant en lande te skoffel al hoe meer sin begin maak. Lees meer op bl 16 oor die FarmDroid wat hulle ontwikkel het. Ek sien nou al in my geestesoog hoeveel van ons planmaakboere staan môre-oggend met ‘n beker koffie op die stoep om die ding uit te werk en self te bou …

So ‘n dekade of wat gelede het ek vir dr Morné de la Rey van Brits gevra hy moet vir my vertel wat is die werklike storie agter die storie, waarom het hulle besluit om ‘n koei te kloon. Sy antwoord was: “Want ons kan.”

Laat dit ons houding wees wanneer ons hierdie donker winter ingaan … want ons kan!

Lekker lees en as jy dit nie maak of wil maak tot by NAMPO nie, wees gerus, in die volgende twee uitgawes bring ons al die nuus van daar af.

Boeregroete

Annemarie Bremner

annemarie@proagri.co.za