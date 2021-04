ProAgri SA 254

This post is also available in: English

Om te meet is om te weet. Nog nooit tevore was hierdie stelling so toepaslik soos in die hedendaagse landboubedryf nie. Nuwe tegnologie word aanhoudend ontwikkel en deeglike kennis daarvan is uiters belangrik vir enige boer wat mededingend wil bly.

Suid-Afrikaanse boere ding nie net met mekaar mee vir ՚n aandeel in die

landboumark nie, maar meestal ook met die Amerikaners, die Australiërs en ander lande wat ՚n sterk landboubedryf het. Daarom moet elke Suid-Afrikaanse boer sorg dat hy net so wetenskaplik boer soos die res van die wêreld.

Woorde soos satelietbeelde, hommeltuie, ISOBUS en aanpasbare voorskrifkaarte was nooit deel van enige boer se woordeskat nie. Die rekenaar was ook net daar vir die boer se sekretaresse om die nodige tikwerk te doen, en die enigste skerm in die trekker was

die “windskerm”.

Dit het alles verander. Vandag is die boer se rekenaar sy belangrikste

bestuursmiddel, en die trekkers en werktuie wat die voorbereiding en

plantwerk doen is behoorlik toegerus met GPS-stelsels en raakskerms. Die spuit en die stroper ook en dan is die toerusting ook so slim dat die verskillende werktuie met mekaar en met die boer kommunikeer.

Die hoofdoel van al hierdie toerusting is om inligting bymekaar te maak, te

verwerk en dan in ՚n verstaanbare formaat soos kaarte en tabelle aan die boer te gee. Dit stel die boer in staat om die beste besluite vir sy boerdery te neem.

Wanneer dit kom by hierdie tipe inligtingstelsels of moderne boerderymetodes, is daar omtrent net soveel menings en verskillende opsies as wat daar boere is. Daarom bied ProAgri ՚n verskeidenheid inligting oor die verskillende rolspelers in die mark om die boer met kennis te bemagtig om die beste belsuite te neem.

Lees ook gerus die artikel oor wenke vir die regte presisietoerusting vir jou

plaas op bladsy 9. Daar is ook heelwat inligting oor die nuutste beskikbare

presisietegnologie van Valley en Bayer in hierdie uitgawe.

