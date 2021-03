ProAgri SA 253

This post is also available in: English

Elke plaas het ՚n storie. Ek het onlangs die voorreg gehad om deur die

Oos-Kaap te reis, en nog ՚n groter voorreg gehad om ՚n paar boere in

daardie deel van die land te kon besoek.

“Hierdie kar was die oubaas se koedoeskietkar,” vertel die een plaasbestuurder my naby Kookhuis.

“Hy het in die kar kom sit en wag, en dooierus gevat oor die stuurwiel wanneer die koedoes sy skape se weiding kom opvreet.” Die derde geslag van hierdie “Oubaas” se familie is vandag nog op die plaas bedrywig.

By ՚n ander boer naby die pragtige Oesterbaai vra ek hoe lank hulle familie

al op daardie plaas is. “Van 1904 af,” kryek die antwoord. Dit is nou 117 jaar

later en daardie familie sweet en werk en bou al saam aan daardie plaas vir

meer as ՚n eeu. Die pa en seun boer saam daar soos wat elke geslag voor

hulle gesorg het dat daar ՚n nalatenskap vir die volgende geslag sal wees.

Hierdie families werk jaar na jaar op hulle eie plase om te sorg dat daar ՚n

toekoms is vir hulle nageslag, en om te sorg dat daar genoeg kos is om die land uit hongersnood te hou.

Dan wonder ՚n mens hoe kan enige regering, politieke party of bevolkingsgroep hulle reg tot private eiendom in twyfel trek. As hulle wat die plase gebou en ontwikkel het tot waar dit vandag is nie die reg op eienaarskap van daardie grond het nie, wie het dan?

Onteiening sonder vergoeding, soos voorsien in die konsepwetsontwerp

asook die beoogde wysiging van artikel 25 van die Grondwet, sal nie net die

boere van Suid-Afrika raak nie, maar ook elke ander Suid-Afrikaner. As

boerdery ontwrig word, word almal geraak deur voedseltekorte en stygende voedselpryse. Ons hoop die regering neem hierdie feit in ag wanneer die wetsontwerp oorweeg word.

Intussen is ons boere steeds hard aan die werk en die 2021-oes lyk belowend. In hierdie uitgawe van ProAgri hoor ons suksesverhale van boere wat steeds aanhou om hulle passie vir landbou uit te leef.

Ons hoor graag van ons lesers. Indien jy graag jou plaas se storie wil deel,

kontak my gerus.

ProAgri-groete

Jaco Cilliers – jaco@proagri.co.za