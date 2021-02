ProAgri SA 252

This post is also available in: English

Riviere vloei van wal tot wal en damme word al hoe voller. Mielies wat skaars agt weke gelede geplant is staan al twee meter hoog. Party is al gepluk vir groenmielies en die reste lê al in kuilvoerkuile. Want tyd staan nooit stil nie en die boerdery moet voortgaan.

Terwyl die sikloon Eloïse haarself teen die ooskus van die Afrika-vasteland uitwoed, is baie boere aan die juig oor die goeie reën wat sy die binneland instuur. Selfs in die dorre streke van die Noord-Kaap en suidelike dele van Namibië het boere weer reën gekry – vir sommiges was dit die eerste druppels in jare. Die verwagting is dat die goeie reën ‘n goeie oesjaar sal beteken. Party boere het dalk te veel reën ontvang, wat net so nadelig vir ‘n oes kan wees soos te min reën.

Maar dit behoort die boorgate, damme en riviere weer te herstel nadat groot dele van die land onder droogtes gebuk gegaan het in die afgelope paar seisoene. In hierdie maand se uitgawe word daar gefokus op besproeiing en ProAgri bring vir lesers die jongste inligting van die grootste besproeiingsmaatskappye in Suid-Afrika.

In ons spesiale besproeiingsafdeling van die uitgawe verken ons die besproeiingsbedryf behoorlik deur die oë van die boere wat daagliks

daarmee moet werk. Besproeiing kom in vele vorme en kan van die kleinste akkertjie natlei tot ‘n reuse spilpunt wat winter- en somergewasse regdeur die jaar nat genoeg hou.

Boere en boerderye is uniek. Die invloed van presisieboerdery het die

landbougemeenskap laat besef dat elke plaas unieke omstandighede en vereistes het. Die maatskappye wat boere van toerusting en produkte voorsien besef ook dat elke boer se behoeftes uniek is. Daarom sien ons meer pasgemaakte oplossings wat op die individuele boer fokus as ooit tevore.

Behalwe vir die besproeiingsbylaag, is daar ook artikels oor grondbewerking, saad en meganiese toerusting, want alhoewel hierdie seisoen se oes nog op die land staan, word daar reeds voorbereiding getref vir die volgende plantseisoen wat later vanjaar sal kom.

Net soos wat ‘n boer aanhou om sy passie uit te leef, sal ProAgri aanhou

om topgehalte artikels oor die jongste tegnologie in die bedryf te versprei. Ek hoor graag waarmee jy besig is op jou plaas, of wat plaasvind in jou omgewing.

Boer slim!

Jaco Cilliers – jaco@proagri.co.za