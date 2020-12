ProAgri SA 251

This post is also available in: English

Die nuwe jaar het aangebreek en alhoewel ProAgri aan die einde van 2020 ‘n puik redaktrise moes groet, sien ons uit na die jaar wat voorlê.

My nuwejaarsvoorneme is om ProAgri op dieselfde hoë standaard te hou wat Annemarie Bremner deur die jare gestel het. Annemarie het die produksiespan geleer dat slegs die beste goed genoeg is vir ProAgri se lesers, en ons sal daarop voortbou. (Annemarie is nie verlore vir die landbou nie – sy gaan nou haar lewenslange droom bewaarheid: Om self voltyds te boer.)

Ongelukkig het COVID-19, maskers en inperkings saam met ons die nuwe

jaar betree. Die pandemie het toe nie, soos almal gehoop het, op 31 Desember 2020 so vinnig verdwyn as wat dit byna ՚n jaar vantevore verskyn het nie. Die verskil is dat ons nie in 2021 onkant betrap gaan word deur die invloed van die siekte nie.

Mense is aanpasbaar. Van jonk tot oud weet almal nou van Zoom en al die ander maniere om steeds met mekaar kontak te hou, al is dit ook oor ՚n afstand. Die boerderybedryf was die enigste deel van die ekonomie wat staande kon bly deur die COVID-storm. Boere het steeds geplant, hulle vee steeds geteel, en steeds aangehou om hulle boerderye uit te brei.

Net so kon ProAgri ook aanhou groei deur die uitdagende 2020, en daardie groei word voortgesit in 2021. Met 65 000 gedrukte eksemplare van drie verskillende tydskrifte wat in vyf lande versprei word en ՚n aanlynteenwoordigheid waarop bykans 6-miljoen mense elke maand met die druk van ՚n knoppie reageer, pronk ProAgri met ՚n harde stem. Ons sien ook daarna uit om die boere van Mosambiek, Malawië, Tanzanië,

Kenia en Angola eersdaags met ProAgri-artikels te trakteer.

ProAgri se wens vir ons boere is dat dit op die regte tyd en regte plek sal reën, dat dieselpryse sal daal, en dat die kommoditeitspryse sal styg in 2021.

Geniet die eerste uitgawe van die nuwe jaar. In hierdie uitgawe bespreek ons besproeiing en beleggingsmoontlikhede. Ons wys ook Massey Ferguson se nuutste hoogloopspuit en kuier by Valtrac om meer te leer oor hulle bobaasbalers.

Boer slim!

Jaco Cilliers – jaco@proagri.co.za